Suponse que quen pretende entrar neste dificil e vituperado mundo da política, debe facelo co afán de procurar o mellor para os concidadáns. Mellorar a calidade de vida da veciñanza á que representa a través da xestión, de instalacións ou mesmo dos servizos públicos debería ser o fin primeiro e o último de calquera representante público.

Non sempre é así. Nos últimos tempos ollamos no noso concello con estupor certas decisións do noso alcalde e senador Crespo que en troques de mellorar a vida dos lalinenses, lla complican máis.

Dende as pasadas eleccións municipais Crespo propiciou unha suba indecente dos salarios do goberno e seguidamente aprobou o “sablazo fiscal” á veciñanza subindo uns impostos e impoñendo outros novos, pero o peor estaba por vir. Esta semana dende o seu cargo como senador votou en contra dos Obxetivos de Estabilidade Presupuestaria que presentaba o Goberno do Estado, o que implica unha perda de preto de 1,5 millóns de Euros para as arcas públicas do Concello de Lalín.

Un voto en contra que exemplifica que o importante para Crespo non é Lalín, senon os dictames do Partido Popular. Un voto en contra de asfaltar pistas, de mellorar as nosas instalacións deportivas que tanto o precisan, de contar cunha boa programación cultural, ou mesmo de atender aos nosos dependentes. Un millón e medio de euros dan para facer moitas cousas.

Paralelamente a estos feitos, o goberno de Crespo insiste na matraca da débeda do Goberno do Estado con Lalín, a sabendas de que os Fondos Europeos que reclaman teñen os seus procedementos, a sabendas de que Pedro Sanchez non é quen de pulsar unha tecla para iso.

Non é serio que reclamen diñeiro do Estado, cando ó mesmo tempo vota en contra de máis financiación, non se pode estar na misa, e repicando.

Tiña a oportunidade de votar a favor para que chegue máis diñeiro do Estado ó noso concello, pero votou en contra. Non está no senado para votar en contra dos nosos intereses, para iso fora mellor que non fixera nada.

*Secretaria xeral e voceira municipal do PSOE de Lalín