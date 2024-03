Los 70 de Suso “o do INEM”. / Fernando Franco

Hoy os traemos a los amigotes de Suso o do Inem celebrando 51 años de trabajo como funcionario de la Administración, desde que en 1973 empezó en el Sindicato Vertical, después en el INEM y hasta ahora en la Oficina de Empleo de Tui. Digo hasta ahora porque ha pasado al estado de gloria con la jubilación al cumplir los 70 tacos, y ahí le tenéis feliz rodeado de amigos gran parte de los cuales trabajan en esos ámbitos y cuentan los días, los que no han llegado, para ser como Suso: jubilado.

Si quieres ir al cielo de los imperfectos, habla con Belén Varela

El cielo de los imperfectos ¿No os parece sugerente el título de este libro de la boucense Belén Varela? A pesar de que lo presenta mañana en el Club FARO con todas las bendiciones publicitarias he decidido prohijarla también en esta sección, de ánimo mas encendido, entre otras razones porque coincido con ella en memoria maragata. Ya os adelanto que el libro nace como una reflexión sobre la idea de perfección y la manera en que la sociedad o los individuos lidian con sus propias imperfecciones con las de los demás. Pero ella, ella es mujer que a menudo se encuentra atrapada en la obsesión por «llegar a todo» y con la mejor cara. ¿Sus matemáticas familiares? Quinta de 6 hermanos. Madre de tres hijos e hija de tres madres (la que la parió y dos hermanas solteras de su padre con las que también se educó). Y más uno (un marido majo del que no se puedo quejar. A él está dedicado este libro). Desde el punto de vista profesional, se dedica a transformar los entornos laborales en «organizaciones optimistas»; espacios donde las personas disfruten trabajando, sea dando charlas, escribiendo libros... En síntesis, querida Belén, vamos a ir al Club FARO mañana.

El top yoga de Mark Singleton

Conozco a Manuel Agulla, del Centro Sananda, hace muchas décadas y, aunque sé que es un pionero del yoga en Galicia, que ha traído a mucha gente importante a Vigo, que sabe mucho... también que es un pesado. No hay vez que me vea que no quiera hacerme un converso del yoga. La verdad es que soy un dejado pero al menos asisto a no pocas de sus conferencias como la que va a dar en la Casa del Libro este mismo viernes 22 a las 19.30 Mark Singlteon, un tipo en la cima del yoga que va a hablarnos del yoga antiguo, medieval y moderno. Pero es que el sábado, aunque ahí se paga, podéis coger plaza ya en el Centro Sananda porque lo tiene para vosotros de mañana y de tarde. Un especial con uno de los grandes.

Un funeral para Carlos Mañas en lo Jesuitas con música de Elvis Presley

¿Habéis estado e una misa que comenzó con The Wonder of you de Elvis y concluyó con Burning Love?. Era la música preferida de Carlos Mañas, el publicista, escritor, activista social, un referente en la lucha por la visibilización de la bipolaridad. fallecido por un cáncer a los 55 y por el que, con la aquiescencia del hermano Bailón, Vigués Distinguido como él y el oficio el padre Benito, Distinguido también, tuvieron una misa especial en la iglesia de loa Jesuitas,. En ella otro Vigués Distinguido, Jose Manuel Morales, leyó un texto escrito por Luis Espada (que no pudo acudir); luego habló Gloria Galan Dios, de DOA Saúde Mental y por fin, emocionadas su viuda Betty Galidoro y su hijo Lucas, fue su otra hija Carla, compañera en FARO, quien hilvanó un precioso discurso en forma de carta a su padre ido, “Para hoy –dijo– he querido escribirle un texto a mi padre, una carta, como la que le escribió Marina Castaño a José Cela, en la que le explicaba cómo habían sido los 20 años que se había perdido desde su muerte. Le voy a contar a papá lo que ha pasado mientras no está, por si le da por volver que no le pille con el pie torcido.