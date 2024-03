A vida pasa nun viravira e os anos tamén, pero visto dende a trintena, “toda unha vida” é moito tempo. Coñecina como Dona Isabel, así é como lle seguen a chamar a maioría dos alumnos e alumnas que pasaron polas súas aulas. Ela adicou toda unha vida ó ensino, sempre en colexios rurais. Despois de exercer como mestra e mesmo como Xefa de Estudos en varios centros de Cambados, Moaña ou Tomiño, chegou ó noso colexio para quedar, ó CEIP Varela Buxán. Neste pequeno centro pasou 25 anos como mestra, xefa de estudos e incluso durante boa parte dese tempo (16 anos) como directora. O certo é que deixou unha fonda pegada nos centos de cativos e cativas da nosa localidade que pasaron polas súas aulas. En min tamén.

Dona Isabel foi unha mestra posiblemente adiantada ós seus tempos, tolerante, aberta e moderna. Con ela as ensinanzas comezaron a darse en contacto directo co medio que nos rodeaba e coa natureza, xerando asombro e curiosidade en todo aquilo que as cativas coma min non percibíamos a pesares de ser o que tiñamos diante das nosas facianas a cotío. Iso que agora está tan de moda, Dona Isabel xa o facía décadas atrás no tempo no colexio de Cercio. Lembro aprender a distinguir o estilo barroco do románico na igrexa da miña aldea, en Camposancos, ou o prototrománico visitando a igrexa de Palio. Lembro aquela leira de centeo que sementamos na cima do patio do Colexio. Cando tocaba “ciencias naturais” iamos observar e medir o crecemento da nosa plantación. Medrou ben, segámolo cando estaba no punto, fixemos músicas coas “palletas” que argallamos cos talos, e mesmo un sombreiro coa colleita axudados polo cesteiro da aldea. Tamén lembro as diapositivas que Dona Isabel nos ensinaba. Fotografías das viaxes que facía coa súa familia, nalgunhas mesmo aparecía Tobi, Carla ou Elías. A través daquela tecnoloxía punteira para a época, mergullabamos noutros xeitos de vida, noutras culturas. Lembro cun sorriso aquela etapa da miña vida e estou convencida de que os meus compañeiros e compañeiras de aula tamén o fan.

Agora pasou de ser Dona Isabel a ser Isa ou Isabel para min, froito da cercanía, do trato e do paso do tempo; máis admíroa do mesmo xeito que o facía décadas atrás cando sentaba detrás do pupitre na escola. Supoño que boa parte de quen son, é grazas a mestras coma Dona Isabel coas que tiven a sorte de coincidir na vida. Fai uns días recolleu o premio “Maruja Gutierrez” na categoría de toda unha vida, e é que toda unha vida sementando ensinanzas, valores e cultura, ben o merece. Parabéns para Laura e Marta que tamén recibiron o premio “Maruja Gutiérrez, nas categorías de emprendemento e mulleres en movemento respectivamente.

Mulleres tiñan que ser!

*Voceira municipal do PSOE de Lalín