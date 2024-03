A última palabra

Manifestación en Santiago de Compostela no 2003 contra a guerra / X. REY

O ceo acordou ateigado de globos de cores que eu descodifiquei como unha mensaxe de festa e ledicia. Asomeime á solaina do tornado para apañar un deles. No seu interior, revelaba un papeliño.

Debía conservar o globo atado á varanda do balcón como recordo ou operalo a corazón aberto? A tiseira na man decidiu.

Restos de flores disecadas apareceron pranchadas nun papel branco reciclado: unha obra de artesanía en si mesma. Ao desdobralo, atacou a palabra GUERRA escrita.

Afaneime en colleitar ata 15 globos diferentes brancos, negros, vermellos, verdes, violetas... Todos ocultaban a mesma verba. Desde o pé da terra estaban a enviar a mensaxe. Negro de loito para occidente; branco funerario para India; vermello como lembranza da morte no Antigo Exipto...

Todo o día pensei nese vocábulo que voa ao redor de nós sen metáforas.

Pola noite, cando amasaba a crema hidratante na cara pensei en Macron. De seguro, el –que chegou a gastar 26.000 euros en 100 días en maquillaxe– estaría a facer o mesmo: coidar a faciana e pensar na guerra.

Cando a persoa se confronta a si mesma fronte ao espello, o iris devolve as respostas que a voz decapita. A conciencia dialoga. Macron maquíllase invulnerable, sabedor de que non lle faltarán potingues inda que estoupe a contenda bélica porque a súa grosa conta corrente o acompañará ata o exilio seguro. Inda que tendo en conta o opoñente, non debería descartar topar algo tóxico un día...

Os intres antes de que estoupe todo nunha guerra sempre son os mesmos: lémolo e vémolo hoxe nas pantallas, no xornal, en “A árbore da ciencia” de Baroja coa Guerra en Cuba e a tolemia española pensando que ía gañar a Estados Unidos sen armas nin soldados; en “Sen novidade na fronte”, o filme alemán que amosa a varios mozoulos ávidos de loitar contra os franceses polas arengas patriotas de militares e funcionarios que quedaban a salvo na retagarda lonxe dos disparos e baionetas; na ledicia festeira nos salóns de baile dos Estados Confederados do Sur antes de baterse cos ianquis en “O que o vento levou”...

Tamén son as mesmas as expresións das e dos combatentes resignados a morrer e das poboacións que corren para salvar o pelexo da fame e da aniquilación. A historia sempre é a mesma.

Nós debemos ser o espello máxico que responda alto e claro a Macron, Von der Leyen, Biden... que non queremos a guerra, nin en fonemas nin en letras aparentemente inofensivas. Nós debemos pinchar eses globos sonda para queimar as súas mensaxes para que “NON” sexa a nosa última palabra, non a derradeira.