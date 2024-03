Yo quiero un 12M

Me da igual de qué color vistas el 8 de marzo, si el 9 te vas a sacar la camiseta morada. No me importa que se te llene la boca con manifiestos en los que hables de luchar por la igualdad de oportunidades entre tú y yo, si mañana vas a mirar para otro lado cuando alguien me haga de menos, mientras a ti, sin darme siquiera la ocasión de compararnos, te hace de más.

No necesito que te inventes un lenguaje artificioso, aparatoso y casi ridículo para que yo me sienta incluida. No hay letra en el mundo que pueda excluirme de una sociedad de la que formo parte ni de un mundo que me pertenece exactamente en la misma medida que a ti.

No quiero que dictes leyes que me favorezcan. Necesito legisladores y legislados que nos igualen.

No quiero que tu partido te obligue a ponerme en una lista para cumplir con ese invento de la paridad; quiero que la democracia en la que vivo sepa valorar los méritos de una mujer con la misma vara con la que calcula los de un hombre y decidir, completamente libre de prejuicios, si debe nombrarla alcaldesa o presidenta.

No quiero que sientas miedo a abrirme la puerta o a decirme un piropo. ¿En qué clase de mundo puede ser ofensivo un gesto amable o una palabra de elogio? Eso sí, recuerda que yo puedo hacer exactamente lo mismo contigo, simplemente por verte como persona y siempre que no me hagas saber que mis atenciones te causan molestia.

No me importa que me digas que me superas en fuerza si es cierto, mientras entiendas que igual yo puedo compensar esa diferencia con habilidad o inteligencia.

Acepto que me asegures que en el trabajo nos tratan igual, que tenemos los mismos derechos, siempre que seas capaz de desear lo mismo para tu hija, tu madre o tu hermana, mientras les juras esa misma justicia para ellas sosteniéndoles la mirada.

No me digas lo que puedo o no puedo hacer. Nunca sabrás de qué soy capaz, así que no me impongas un límite del que tú naces libre.

No me garantices que vas a conseguir que nos paguen lo mismo, si en casa crees que tú tienes menos trabajo que yo, que los hijos son más míos o que mereces más descanso.

No me ofendas vendiéndome dos semanas más de permiso por maternidad, si luego no haces inexcusables unas medidas reales para que la conciliación deje de ser una falta o un imposible.

No me reserves un 8 de marzo si no piensas acompañarme cada día para que esta sociedad esté, de una vez por todas, a la altura de lo que debemos y tenemos que esperar de ella. No soy como tú; no eres como yo. No podría –ni quiero– que seamos iguales. Lo único que deseo, hoy y todos los días del año, es que nuestras voces y nuestras oportunidades valgan exactamente lo mismo. Yo no quiero un 8M. Necesito, necesitamos, un 12M. Doce meses. Ni uno menos.