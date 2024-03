Umha das circunstâncias nefastas para o sistema educativo foi a laminaçom ou eliminaçom das línguas clássicas e do estudo pormenorizado das línguas históricas românicas; agora nom se estuda a Gramática, os estudantes mal sabem falar, escrever ou redigir um texto correto, vam preparados para copiarem tirando partido da informática, trabalharem sem esforço, e até para nom terem valores. Além do mais, o Latim e o Grego deveriam ser de obrigado conhecimento para os estudantes de Direito, Engenharia, Química, Medicina e outras disciplinas denominadas “técnicas”, porque a maior parte da terminologia científica tem a sua origem em raízes greco-latinas. A leitura de qualquer relatórico clínico, jurídico ou tecnológico apresenta unidades lexicais de certa transparência significativa para os cidadaos do comum que sem serem especialistas, tenham estudado alguns anos no Bacharelato.

Polas informaçons dos meios de comunicaçom, um dos fenómenos mais observados na sociedade atual, nomeadamente entre as pessoas com poder nos âmbitos académico, legislativo ou político, é o “nepotismo”, palavra herdada do latim “nepote”, “neto”, “segundo sobrinho” e com sentido figurado “dissipador”, “pródigo, difundido a partir do século XVII. Na atualidade aplica-se à preferência dispensada aos parentes ou amigos protegidos para os empregos ou cargos públicos, nomeadamente relacionados com o poder político. Os exemplos vemo-los em muitos âmbitos: administraçons públicas, classe política, empresas públicas, governos, universidades (embora a endogamia seja muito perniciosa e nociva na docência e na investigaçom). As conseqüências que acarretam estes nepotes som conhecidas, pois ao serem escolhidas pessoas sem fomaçom específica, nem capacidade profissional, podem derivar em casos de corrupçom, prática que parece sobreabundar nas últimas décadas.

Os nepotes apresentam-se no campo dos agentes externos; assessores sem mérito, carecentes de capacidade demonstrada, eleitos sem respeitar o princípio de igualdade; colaboradores; dirigentes... costumam viver no mundo da arbitrariedade e da impunidade. Com freqüência nom respeitam o Ordenamento jurídico, deixam espaço para a impunidade, abusam das palavras grandiloqüentes para nom dizer nada e nom responder, habitam num mundo desconectado da realidade, dominado pola mentira.

Lembre-se um princípio universal do Direito: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” ("os princípios do Direito som estes: viver honestamente, nom fazer dano a outro, dar a cada um o seu"). Princípio que deveria aparecer publicitado com umha caligrafia bem ostensível em todas as administraçons públicas, para ensinar e endoutrinar, o mesmo que acontecia noutras épocas da História com as obras arquitetônicas, as esculturas ou as pinturas.

*Professora Catedrática de Universidade