La corrupción, según Yolanda

Todo recuerdo es melancólico, y toda esperanza, alegre, escribió Novalis. Es la actualidad la que impide, sin embargo, abrigar esperanza en cuanto a la corrupción económica y política en este país. Francina Armengol, aunque parezca increíble, tercera autoridad del Estado, no ha dicho quién ofreció a Baleares las mascarillas defectuosas a un precio de 3,7 millones y tampoco ha explicado por qué tardó tres años en reclamar el dinero estafado. La Unión Europea sí esta dispuesta, en cambio, a investigar si las compras en las islas a la empresa vinculada al hombre de confianza del entones ministro Ábalos se efectuaron a cargo de su erario. Es ahí donde el cerco se estrecha y la preocupación invade a Pedro Sánchez. Hasta el punto de querer que se hable de la amnistía, que ya está ofreciendo como un éxito del Gobierno, antes de tener que enfrentarse a las sospechas crecientes sobre el 'caso Koldo' y a las revelaciones que se suceden día a día. Armengol, en vez de ofrecer disculpas por haber colaborado en una estafa al contribuyente, lo que ha hecho es presentarse como una víctima más. Por decirlo suave, su actitud produce náuseas.

Del mismo modo que produce hilaridad e indignación, digamos a partes iguales, la reaparición en escena de Yolanda Díaz, tras el fiasco de las elecciones gallegas, pidiendo una nueva regulación de los horarios nocturnos de los restaurantes, como si esto fuese algo de lo que tenga que ocuparse una vicepresidenta del Gobierno en las circunstancias actuales y con la que está cayendo. Es cierto que también ha hecho un brindis al sol condenando la corrupción, no sé a qué espera para dar nombres, ni lo que entiende esta señora por corrupción. Yolanda Díaz, me explico, se dispone, según tengo entendido, a aprobar una ley de amnistía que entre otras concesiones al perdón incluye la de malversación de fondos públicos por parte de unos dirigentes políticos que pretendían subvertir el orden constitucional. ¿Acaso eso no es corrupción? ¿Qué es?