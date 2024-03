No número 12 da revista Entre Nós, decembro de 2020, descubrín unha Marisa Miguélez que, ademais de pintora, tamén gustaba dun tema tan artístico como a pintura: a poesía. Tiña diante a unha poeta de primeira magnitude polas composicións e os premios que obtivo.

A visible Marisa Miguélez / Alfredo Abeledo Penas*

Noutra publicación, a dedicada á Coral Trasdeza, de Teresa Pérez Tilve, 25 anos da Coral Polifónica Trasdeza, Cantando na Vía da Prata. Neste libro vin que no repertorio que vai desde o 1990 ata o 2015 tan só había tres mulleres que formaban parte do grupo das compositoras de letras de Cantigas. Total, caseque 110 temas e tan só tres mulleres. Entre elas, Marisa Miguélez, autora de tres letras de tres cantos de nadal.

Acababa de descubrir a unha poeta. Tamén vexo que hai dúas mulleres distintas segundo se trate o poema. Por unha banda, durante os anos 1996, 1997 e 2005 aportou tres poemas cunha temática parecida, a relixiosa. Marisa estaba no Colexio Mª Inmaculada e albiscábase certo deixe, sobre todo relacionado co Festival de Panxoliñas de Caixavigo, o máis importante dos que se organizaban en Galicia. Así, neste festival celebrado no Teatro García Barbón de Vigo, o 21 de decembro do ano 1996 e con música de Delfín Alvarez, a Coral Polifónica Trasdeza obtivo o segundo premio á panxoliña inédita titulada Unha Luz amosoume o camiño. Así mesmo, ao ano seguinte, no mesmo festival celebrado en dúas sesións, a do 14 en Vigo e a do 21 na Coruña, a Coral Trasdeza foi seleccionada en sexta posición entre 99 coros participantes. Todo un éxito do tema Soñando cunha peregrinaxe a Belén. Só figuraba a Coral, mais todos sabiamos que a letra de Marisa e a música de Molinos eran imprescindibles. A terceira letra musicada por Molinos foi xa en outubro de 2005, baixo o título Noite Máxica.

Era visible, claro que sí! Aí estaba a súa pegada. Mais o que me chamou a atención foi o mesmo contido das letras. A primeira estrofa da panxoliña Soñando Cunha Peregrinaxe a Belén dicía: Por terras do Deza íamos, camiño de Compostela, facendo a Ruta da Prata vin refulxir unha estrela. Segue...

Por outra banda, hai unha Marisa da Emigración, que compuxo unha pequena obra, moi significativa, que reflicte os sentimentos desta muller tan visible, porque unha artista vese nas súas obras, que sempre permanecen. Leva por título Lonxe de ti e di así:

De ti alonxeime un día, co meu corazón partido.

En ti deixaba anacos da miña vida.

Lonxe de ti non tiña acougo.

Aquela terra non era a miña.

Cavilando sentín que seguir así non podía.

E tiven que voltar axiña.

Lonxe de ti

A vida non era vida!

*Veciño de Silleda e exmembro da Coral Polifónica Trasdeza