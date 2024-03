Os valores do Barça

O F.C. Barcelona, ao dereito de ter coñecido a condena a Dani Alves por agresión sexual, optou por lle retirar a condición de Barça Legend, “lenda” do club; pero as poucas horas decidiu recuar devolvéndolle a súa condición de “lenda”.

En palabras do Barça, este título de honra consiste en integrar a exxogadores do Barça nun proxecto estábel de colaboración profesional do club, contribuíndo á globalización da marca Barça (…) dando a coñecer os valores (sic) do club ao través do xogador. E así , o F.C. Barcelona convídanos a xogar ao seu carón, charlas ou a súa propia presenza para salientar calquer evento.

Estes potenciais violadores, corporativamente restituídores da imaxe dun agresor sexual; solidariamente empáticos e cómplices como adoita ser todo potencial violador, non poden negar a simpatía que desprenden cara Alves.

Aos directivos do Fútbol Club Barcelona non lles serviu de nada a lección que nos deron as nosas campioas do Mundo. Envíannos unha mensaxe ben clariña: “Somos o patriarcado e, como tal, mulleres, non vos fagades ilusións”.

Agardo que a Secretaría de Estado para a Igualdade tome medidas urxentes e de oficio perante desta gravísima mensaxe institucional do Fútbol Club Barcelona.

Cómpre lembrarmos que na cidade natal de Alves, concello de Juazeiro, Estado da Baía no Brasil e por causa da presión de moitas mulleres, está a valorar a retirada da estatua que homenaxea ao xogador, repetidamente sometida a intervencións de protesta. Ademáis, a ministra brasileira de Igualdade cualificou a sentenza como “leve e insuficiente”.

O Barça debería ter aprendido do sentidiño e coherencia do Celta de Vigo.