El exterior

Hay veces en que algunos datos no se discuten porque se olvidan en el cómputo de los resultados, por ejemplo, los electorales. Ha ocurrido, sin ir más lejos, que en los últimos comicios gallegos, como muchos lo daban por hecho, la emigración aportó al PPdeG un importante porcentaje de apoyos, y en apariencia los análisis sobre ese punto apenas han obtenido importancia. Y la tiene, no sólo por la cantidad de sufragios sino también por el hecho de que la Galicia exterior ha demostrado que está al tanto de lo que ocurre en su patria chica, sino que también le importa.

Importancia también tiene esa realidad porque –al menos desde un punto de vista personal– significa que los viajes al exterior que realizan los políticos funcionan. Y a partir de esa evidencia, quedan anuladas al menos en parte las críticas que contra esas giras se han cruzado entre todos los partidos desde la Transición. Es cierto que hay mucho de propaganda en ellos, pero no lo es menos que los destinatarios a los que se va a sugerir el voto lo dan o no en función de lo que saben que ocurre en su país de origen. En ese sentido, son una especie de termómetro de la opinión gallega en la diáspora. Es un hecho medible y, por ello, poco opinable.

En el caso concreto de esta tierra, también supone un procedimiento mejorable para que la emigración haga algo más que servir solo una vez cada cuatro años a su país. Y en contra de lo que puedan pensar algunos círculos políticos aquí, los viajes no ya del presidente de la Xunta, sino de los principales líderes de los distintos países ha de superar la fase propagandística para convertirse en una relación constante y fluida entre los que se han ido y los que aquí están. En ese sentido existe un muy amplio campo de actuación, aunque a veces quienes pueden no se percaten de sus dimensiones.

Procede, en este punto, recordar que la emigración de gallegos y gallegas sobre todo a América del Sur y Central, es una de las deudas pendientes –e históricas– que este Reino tiene pendiente de pago con sus compatriotas de allá. Una deuda que nace en el gran esfuerzo que muchos emigrantes hicieron para contribuir al progreso de esta tierra. Por mencionar algo de lo que hicieron, hay que referirse a escuelas, centros de salud, grupos culturales a la vez que musicales. Esta memoria es de las que no admiten olvido: son en definitiva un legado de bastantes de los que se fueron y se quedaron para siempre en países ajenos al suyo.

Antes de rematar esta crónica, será útil insistir en el potencial que tiene la diáspora gallega no solo en el sentido económico sino también en el político. Desde esa perspectiva cumple reclamar para los de aquí y para los de allí un trato de absoluta igualdad, dado que son una comunidad gallega. Esa igualdad no siempre se ha practicado y no puede quedarse en una mera simulación de cercanía entre ambas, sino que debe transformarse en una relación fraternal, próxima y por supuesto presente en cada decisión que sobre ella se tome. O sea, que la Xunta pero sobre todo el Gobierno central debe hacer realidad el dicho –convenientemente adaptado– de que en muchos sentidos América es la quinta provincia de un Reino que se llama Galicia.