Acoso sexual en el trabajo

Si solo era una broma, mujer, cómo te pones!”. Esta es una frase que puede definir y resumir muy bien una conducta de acoso sexual, históricamente invisibizada, respaldada socialmente por una sociedad machista y sin un marco legal de amparo para las personas; porque en el trabajo, aunque en una proporción muy inferior, también se acosa a los hombres.

¿Qué es el acoso sexual?

Cuando la terminología legal se pone a trabajar es muy complejo definir límites y conceptos, pero podemos dar esta definición como válida y global: “se trata de conductas discriminatorias por razón de sexo, son ofensivas, ilegales y punibles”.

Estas conductas pueden tener muchas formas de atentar: pueden ser verbales, “mira que faldita más sexy nos traes hoy, María, nos tienes a todos distraídos”; pueden ser físicas, como tocar sin permiso cualquier parte del cuerpo en un contexto intimidante, de degradación de la persona y ofensivo. Es fundamental aclarar que el comportamiento es no deseado por la persona, y tiene que tener una connotación sexual. Se sobreentiende que, si existe un permiso y una relación de amistad entre compañeros, y está consensuado y es conocido por todas las partes, no supone acoso.

Tipos de acoso

Chantaje sexual, acoso de intercambio

Este tipo de acoso se da entre personas que pueden influir en la relación laboral y tienen poder sobre la víctima del acoso.

Insinuaciones de un jefe a una de sus empleadas del tipo “hay una posibilidad de ascenso, el viernes por la noche te invito a una copa y profundizamos en los detalles”; no hay nada de sutil en esta propuesta, se trata de presión y acoso, y el formato es indiferente (correos, whatsapp, etc), está relacionado con el poder y la mejora en las condiciones de trabajo, no basado en las competencias profesionales de la persona.

Otro ejemplo puede ser el acercamiento físico con masajes, tocamientos innecesarios, abrazos incómodos, que se escudan en intenciones de cariño y amistosas pero que son excesivas y totalmente innecesarias; también el tocamiento accidental de partes íntimas supone un ejemplo de acoso malintencionado disfrazado de casual que se repite habitualmente.

Acoso sexual ambiental

La diferencia con el anterior es que se puede dar en relaciones horizontales, es decir que ambas personas se encuentran en el mismo rango laboral o inferior, es decir, un compañero. Bromas sexuales que puedan ofender, comentarios obscenos, preguntas intimidantes, difusión de rumores, fotos, vídeos (esto nos da para otro artículo), y un largo etc.

Acoso por razón de sexo

Hace unos meses, una mujer se enteró que estaba embarazada. Acababa de ascender en su trabajo a un puesto de mayor responsabilidad y me comentaba que tenía un miedo terrible y ansiedad por comunicar su estado a sus superiores, por si eso suponía un trato desfavorable hacia ella: sus pensamientos se orientaban en “se lo tenía que haber dicho antes, voy a fastidiar el proyecto con mi parón de 4 meses”. Tenía un gran sentimiento de culpa que eclipsaba la emoción de ser madre por otro lado. Todos sus desvelos y preocupaciones en este caso fueron innecesarios, ya que sus responsables, lejos de penalizarla o discriminarla, se alegraron de su estado y le han facilitado estos meses de tránsito: este final feliz, del cual me alegro profundamente, por desgracia, no es lo más común; muchas mujeres sienten deseos de ser madres pero no lo materializan por el condicionamiento laboral que supone.

El trato desfavorable a personas con relación al embarazo y a las bajas por maternidad suponen acoso por razón de sexo (diferenciar del acoso sexual); el acoso por razones de sexo se trata de conductas hacia una persona con el propósito de atentar en contra de su dignidad, intimidar, ofender etc, por su condición sexual, orientación, diversidad o conducta, sea la que sea. Al igual que en el acoso sexual, esto se puede dar presencialmente o por cualquier medio digital. También existe esa diferenciación a nivel legal y teórico del acoso entre compañeros o entre superiores.

Como veis, existen múltiples, sutiles y no tan sutiles variantes en nuestra vida laboral relacionadas con la sexualidad de forma integral, no solo por la cuestión de abuso y acoso sino simplemente por el hecho mismo de ser mujer u hombre, de su orientación sexual, de sus comportamientos y formas de expresión, o de sus circunstancias personales y familiares. Por eso se hace necesario un contexto legal que ampare a todas y cada una de las personas afectadas, y una concienciación social al respecto.

