Textos didáticos e divulgadores para o Galego de qualidade

Nunca se publicárom tantas obras orientativas para docentes, contodo som infreqüentes contributos didáticos de qualidade respeitantes à traduçom de textos especializados, área em que a Universidade de Vigo conta com professores de reconhecido prestígio. Um exemplo singular é o professor doutor Carlos Garrido, professor titular desta Universidade, lexicólogo e estudioso da língua especializada e da traduçom científica.

O Serviço de Publicaçons da Universidade de Vigo acaba de publicar-lhe um livro de 214 páginas intitulado “Traduçom comentada de textos didáticos e divulgadores. Um modelo orientativo para o tradutor em formaçom”, que recolhe a experiência de mais de vinte anos de docência e investigaçom na nossa Universidade. Consta de um ‘Prólogo’; ‘Introduçom’; ‘Traduçom comentada de dous textos didático-divulgadores’ (trata-se de um artigo de divulgaçom científica, do campo da zoologia/ecologia, escrito em alemám, e de um artigo enciclopédico redigido em inglês que versa a pesca comercial, o que evocou nesta articulista os anos da infância e da mocidade, quando recolhíamos caramujos ou minchas nas poças na ribeirinha de Corruvedo e nas praias de Rons de Ogrove, vila habitada por gentes do mar, muito trabalhadoras e que dam boa hospitalidade, dedicadas a atividades pesqueiras, gastronômicas e turísticas); ‘Conclusons’, e umha ‘Bibliografia citada’, na qual o leitor pode verificar os relevantes estudos realizados polo autor.

O manual de Carlos Garrido salienta a importância das chamadas ‘modificaçons substanciais’ da traduçom comunicativa para se poderem realizar traduçons satisfatórias de textos didáticos e divulgadores, e também para estruturar descriçons analíticas e avaliaçons dessas traduçons. Além disso, o autor, que utiliza o galego como língua de chegada da traduçom, também inclui no seu modelo de comentário tradutivo, de forma muito oportuna, umha apreciaçom da qualidade expressiva do texto de chegada. A esse respeito, cumpre destacar que o reconhecimento prático por parte do autor da unidade lingüística galego-portuguesa nom exclui o recurso, na traduçom, a legítimos particularismos lexicais galegos, registados no livro numha interessante tabela comparativa, que volta a suscitar em mim, que passei por volta de vinte anos em Ogrove, sentidas lembranças: Gz. Corujo / Pt. Rodovalho, Gz. Mincha / Pt. Borrelho, Gz. Rapante / Pt. Areeiro, etc.

Para concluirmos, damos também os nossos parabéns à editora do livro, o Serviço de Publicaçons da Universidade de Vigo, dirigido polo Professor Doutor Jorge Luís Bueno, por terem tornado possível obra de tanto interesse docente e por darem assim exemplo de liberdade intelectual plena, essencial na docência e na investigaçom.

*Professora catedrática de Universidade