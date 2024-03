Luis Torras, e como saber vivir

Luis Torras Martínez (Vigo 1912 – 2024), faleceu o pasado 14 de xaneiro 2024 aos 112 anos. Considerado o pintor mais lonxevo do mundo, formaba parte das vinte súper centenarias españolas, das cales a catalán Maria Branyas Morera con 116 anos, aínda nos acompaña. O secreto da súa lonxeva vida, sempre foi: “traballar e querer mellorar”.

A obra de Torras, pódese contemplar na Casa das Artes, onde se exhibe a “Colección Torras”, e forma parte dos Museos Reina Sofía (Madrid), Quiñones de León (Vigo), o Centro de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela ou o Museo Provincial de Pontevedra. Os recunchos favoritos do pintor foron: O Berbes, A Guarda ou Combarro. No nacemento de Torras en 1912, afúndese o Titanic, asasinan a José Canalejas, nado en Ferrol e Robert F. Scot chega o Polo Sur. Os pintores de referencia para Torras eran: Leonardo da Vinci, Piero della Francesca ou El Greco.

A morte de Torras colleume lendo o ultimo libro, doutro centenario Edgar Morin (1921...): Lecciones de un siglo de vida (Paidos, 2023). Anteriormente Morin, publicara: Changeons de voie. Les leçons du coronavirus (Flammarion, 2021), no que nos comentaba como a irrupción da COVID-19, provocara unha catástrofe sanitaria, sombría e alarmante, no medio dunha crise política, económica e social, a nivel planetario e cunha ligazón entre países e individuos.

Porén, o derradeiro libro de Morin, o cal facemos alusión, nos comenta que a palabra “vivir”, conten un dobre sentido. O primeiro é estar vivo, existir e resistir a inevitable degradación mortal. O segundo sentido de “vivir”, e a xestión da propia vida coas súas oportunidades e os seus riscos, sempre acompañadas das posibilidades de goce e de sufrimento. A supervivencia é necesaria para a vida, pero unha vida reducida a supervivencia deixa de ser vida. Os mendigos e miserables, tan ben descritos na obra de Dostoyevki, tratan de sobrevivir na miseria, a opresión e a humillación, sub vivindo que é peor que sobrevivir. Hai moitas vidas condenadas a supervivencia, polo que faise necesario crear ás condicións que posibiliten non sómente sobrevivir, senón tamén vivir.

Vivir, é poder gozar das posibilidades que ofrece a vida, cousa que se aprende progresivamente. Por outra banda, tódolos períodos de felicidade comportan unha dimensión poética. Si a primeira aspiración humana, é realizarse como individuo, a carón dunha comunidade, a segunda e levar unha vida poética. Non só a poesía, é ese estado de emoción diante do que nos parece belo ou amable na arte, senón tamén no mundo, e nas experiencias das nosas vidas, e dos nosos encontros. A poesía, comeza coa vida; florece en canto aparece o que lle chamamos a alegría de vivir, a que fai sorrir os bebes, brincar os cans, estirarse aos gatos, xogar aos cachorros dos mamíferos a morderse ou a simular pelexas. O que os humanos facemos ao longo da infancia, a adolescencia e incluso na idade adulta ¡Que pracenteiro e pelexar polo pracer! As necesidade e o desexo de ser recoñecido.

A degradación da calidade de vida resulta da primacía do cuantitativo, onde o calculo trata como obxecto medible todo o que é humano, ignorando o individuo, o subxectivo, o pasional e o desexo, para non ver mais co produto interior bruto, estatísticas e crecemento económico.

Hegel, foi o primeiro en concibir o desexo a partir da súa dialéctica do amo e o escravo, e mais amplamente na idea de que: “A conciencia de un mesmo non logra a satisfacción mais ca noutra conciencia de si mesmo”. Os sometidos, e os explotados senten mais a necesidade de ser recoñecidos, e non tratados coma infrahumanos ou como obxectos. O recoñecemento e a base da amizade e do amor, e satisfai as necesidades de autoestima, polos semellantes.

Na condición humana, aínda son vixentes as preguntas fundamentais de Kant, e por el formuladas; Que podo coñecer? Que debo facer? Que me esta permitido esperar?

*Médico Psiquiatra e Psicanalista. Membro da Asociación Cultural Pertenza