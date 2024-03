Fuego amigo en la guerra cultural

El Tribunal Supremo de Alabama, poniendo en peligro la fecundación in vitro en el estado, dictaminó hace poco que los embriones congelados son niños. Trump criticó la sentencia y aseguró que “bajo su liderazgo, el Partido Republicano siempre apoyará la creación de familias fuertes, prósperas y saludables”. Joe Biden y la candidata republicana Nikki Haley también se posicionaron en contra del fallo de los jueces. En eso parecen estar todos de acuerdo. Hasta el punto de que, después de que las clínicas de fecundación in vitro suspendieran sus actividades, el Congreso estatal, de mayoría republicana, aprobó una legislación para proteger a esta industria de posibles demandas.

Uno de los protagonistas de la controversia es Tom Parker, el presidente del Tribunal, quien defendió la decisión recurriendo a referencias bíblicas y a citas de teólogos cristianos. Parker escribió que “la vida humana no se puede destruir injustamente sin incurrir en la ira de Dios”. Según el juez (y el libro del Génesis), “el principio en sí (que la vida humana es fundamentalmente distinta de otras formas de vida y que no se puede acabar con esta intencionadamente sin justificación) tiene unas raíces profundas que se remontan a la creación del hombre a imagen de Dios” (de acuerdo con la revista ‘The Nation’, la palabra Dios aparece 41 veces en el texto). De ese modo, el pueblo de Alabama, con sus leyes, “decidió asumir las palabras del profeta Jeremías”. Y en este plan, que diría Umbral.

No debería sorprender tanto que estos jueces obvien la separación entre la Iglesia y el Estado. Es verdad que la opinión de Parker se confunde con un panfleto fundamentalista, casi caricaturesco, al que solo le falta un aleluya al final de cada párrafo. Pero resultan llamativas las reacciones de algunos que, no hace mucho, parecían compartir el pensamiento de los magistrados. Entre los republicanos, por ejemplo, se percibe algo de desconcierto. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, no fue capaz de ofrecer una respuesta clara al respecto. Dice que cree “en la santidad de la vida humana” y que por eso apoya la fecundación in vitro, pues gracias a ella se han producido millones de nacimientos.

Sin embargo, Johnson ha usado un argumento similar al de los jueces de Alabama para defender, junto con otros 124 republicanos, una legislación que se oponía a diversos métodos anticonceptivos. En aquella ley, que no contemplaba la excepción de la fecundación in vitro, se señalaba que el término “ser humano” abarca “todas las etapas de la vida, incluyendo la fertilización, la clonación o cualquier otro momento de su existencia”.

Trump presume de haber sido el responsable de la derogación de Rose contra Wade (que garantizaba el derecho al aborto en todo el país), al amparo de la cual se pueden emitir sentencias como la de Alabama. Ambos (Trump y Johnson) no parecen estar muy satisfechos con lo que ha sucedido en el estado sureño. Sucede que en la guerra cultural hay víctimas, algunas causadas por el fuego amigo. Es la revolución (conservadora) devorando (literalmente) a sus hijos. Parker no ha hecho más que traducir al lenguaje jurídico propuestas legislativas, sueños dogmáticos y promesas de campaña de los que ahora dicen “no es esto”, proporcionando a los ciudadanos, de paso, la oportunidad de saber cómo se expresa el poder judicial en una teocracia.