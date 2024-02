Al presidente electo de la Xunta

Hace casi dos años, con motivo de su nombramiento como presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, le dirigimos este comentario; hoy, como presidente electo de la Xunta, queremos, en primer lugar felicitarle por su gran victoria, y desearle que tenga muchos éxitos para bien de todos los gallegos, al tiempo de manifestarle nuestro convencimiento de su dedicación absoluta, predisposición e intenciones, de su trabajo por Galicia y por los gallegos, que hará todo lo que esté en sus manos, y aún más, para conseguir esa Galicia que todos deseamos, de paz, estabilidad, desarrollo y progreso.

En aquella ocasión, le decíamos que los marinenses somos un pueblo trabajador, que, desde hace nueve siglos, desde 1112, y aún antes, tenemos en la pesca nuestro principal medio de vida, que a lo largo de los tiempos hemos conseguido, con nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio, llegar a ser el tercer puerto pesquero de España, conseguir un puerto de Interés General del Estado, desde donde salieron los primeros vapores para América. Qué, por múltiples razones, hoy ya no es así, y nuestra villa, que Vd. bien conoce, languidece y pierde habitantes y potencial.

Nuestra Villa, siempre tuvo, a lo largo de la historia, y hasta nuestros días, la desgracia de ser pretendida, primero por los nobles, como el Conde de Altamira, luego con los prelados compostelanos, como Alfonso VI, Tabera, Pedro Sarmiento, Alvarez de Toledo, etc, etc., por cierto señores de la capital, sin otro resultado que el mostrar una extemporánea tenacidad, cortada por la Carta Ejecutoria de 1.573, que reafirmaba los derechos exclusivos de Osera, por tierra y por mar. Pero el acoso no terminó ahí, sino que siguió por caciques y politiqueros, como la usurpación de la parroquia de Lourizán, para formar el ayuntamiento capitalino en 1836. Después con el traslado del lazareto de Tambo, y la supresión de las líneas con Sudamérica, y luego con la tardanza de más de setenta años en la llegada del tren al nuestro puerto.

Y ahora con la ampliación de nuestro puerto, tal como se hizo, en contra de la opinión de la corporación municipal, y seguramente por influencias interesadas, porque, todo hay que decirlo, con la usurpación, por la capital, de parte de nuestro puerto, que curiosamente el TSXG, recientemente, dio la razón a dos empresas portuarias, en el sentido de que deben pagar sus impuestos al ayuntamiento de Marín, y no al de Pontevedra.

En el año 1999, si no nos equivocamos, el presidente de la Xunta, con motivo de la inauguración del tren a nuestro puerto, nos hizo llegar la tranquilidad, al decirnos que todo el puerto pertenecería a Marín, y que los límites serían los del actual cierre. Pero por razones que desconocemos, desde aquella, no se determinó sus límites, a pesar de que la Xunta hizo algún vano intento. Y ahora el expediente sigue en la Xunta, perdido, seguramente, en algún cajón, esperando que alguien tome una decisión, porque mientras tanto, estamos atados de pies y manos, y nada podemos hacer. Por lo que, los marinenses, con todo respeto, le pedimos que tome una decisión, para saber a qué atenernos, y actuar en consecuencia. Ud. tiene la palabra.

También como le decía entonces, Marín necesita una zona o parque industrial, para ubicar en el las empresas que están ligadas con el puerto, y así poder crear empleo en nuestro municipio. Los intentos que se hicieron quedaron en nada. La Xunta que ha construido infinidad de polígonos por todo el territorio, bien podía crear uno en Marín, para acoger a las empresas que quieren instalarse, y no tienen dónde. Y le daré un lugar, que podía ser idóneo, en las inmediaciones de la Cruz de la Maceira. Por lo que solicitamos que los técnicos hagan un estudio, y de acuerdo con la legislación, determinen el lugar apropiado para ello, espacio sobra. Para poder recuperar el tiempo perdido. Los marinenses se lo agradeceremos. Son dos graves problemas pendientes, desde hace mucho tiempo, treinta años, creo que nos lo merecemos, para el relanzamiento de nuestra Villa, y encauzar nuestro crecimiento y desarrollo, y recuperar así el tiempo perdido.

Los marinenses confiamos en Vd. y su futuro gobierno, y estamos seguros que no nos defraudará.