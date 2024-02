Se Jimmy erguera a cabeza

En dous anos, os primeiros vehículos autónomos sairán das liñas de montaxe dos maiores fabricantes automobilísticos. Parece pouco tempo, con todo, na cidade de San Francisco xa rodan en probas e sorprende velos (baldeiros!) cando atravesas unha rúa ou circulas pola estrada. Eses enxeños autómatas, independentes por completo, serán o principio da fin dos condutores e tamén dos choferes. Estes últimos, e penso –por proximidade– nos traballadores de Vitrasa que dende o pasado novembro están en folga indefinida, é posible que sexan a última fornada de empregados deste sector.

James Riddle Hoffa, máis coñecido como Jimmy Hoffa, foi o artífice do maior sindicato dos Estados Unidos: o do transporte. Controlou desde fins dos cincuenta e durante boa parte da década dos sesenta, a Irmandade Internacional de Camioneiros. Case nada. Naquela época de puxante crecemento após a IIGM mover as mercadorías entre Boston, Los Ángeles, Houston ou Detroit era a chave para controlar o país. Ben, tanto como iso non, mais a Irmandade era poderosa e Jimmy sabíao de sobra. Sen ir máis lonxe, unha folga dos traballadores da loxística –como lle chaman agora– que se alongase durante semanas deixaría o país ao bordo do colapso. E o que son as cousas, en menos dun século quedaremos sen choferes, como aconteceu antes cos revisores dos buses, serenos, limpabotas, cobradores de seguros e cantos máis.

O paro en Vitrasa lévame a aquela outra protesta, a folga xeral do 72, cando Vigo enmudeceu durante dúas semanas en plena ditadura. Nada que ver, seino. Mais, como acontecera daquela, enriba da mesma volven a estar as condicións laborais dos traballadores (salarios, tempo de descanso, ...) dunha parte e da outra unha patronal remisa a ceder porque non lle saen as contas. Agora as dinámicas son outras, a cidade mal que ben continúa movéndose e cando se cumpren tres meses de paro, a sensación é que poden caer outros tantos. Os donos de Vitrasa, a corporación mexicana Mobility ADO, parece sentirse cómoda e os sindicatos tampouco parecen nervosos. Sorprende ver como prorrogan tanto, tantísimo, tempo esta situación. Ás veces dá que pensar como unha grande multinacional e uns poderosos sindicatos prefiren manter a cidade afogada, tendo coma reféns a milleiros de cidadáns, antes que chegar a acordos, por pequenos que sexan. Se cadra os sindicatos deberían darlle unhas voltas á proposta de Mobility ADO e –por suposto– que alguén lle explique aos mexicanos que a loita obreira está no ADN vigués coma o salitre e as Cíes. Tamén, o que é xusto, haino que pagar. Se Jimmy erguera a cabeza estaría ben orgulloso da “Irmandade Viguesa”... e aborrecería os vehículos autónomos; serían demasiado. Só que vivimos no 2024, só iso.