Decidir ou non, velaí a cuestión

Disque cada día tomamos unhas 35.000 decisións. Moitas me parecen, aínda que da meirande parte non nos decatemos nin determinarán o noso destino. É un alivio polo menos non termos que respirar adrede, como fan as baleas.

Decidir supón case sempre escoller, abrir unhas portas e pechar outras. Decidírmonos por uns estudos, unha persoa, un lugar no mundo, supón desbotar as demais posibilidades. Mesmo escoller un libro ou un filme significa adicarlle unha atención que lle negamos ao resto do andel ou da carteleira.

Cando eliximos, esvaécese a opción refugada. Morren uns camiños e estréitanse as posibilidades, podamos pólas que saen do toro e deixamos unhas, que engordarán e servirán para pór bambáns, que serán nais doutras pólas que culminarán en follas e logo en flores que se converterán en froitos. Non todos os gozaremos nós: algúns caerán e servirán de esterco para sementes vindeiras ou serán comestos polas bestas. Haberá árbores que non prenderán.

Sempre que escollemos, autolimitamos os futuros posibles; se cadra sacrificamos a alternativa que nos levaría máis lonxe e quedamos coa que desemboca a carón da casa, no resío. O importante non debería ser chegar aos antípodas, senón camiñar sen bater con pedras nin levalas de serie nos zapatos.

Nalgunhas ocasións, máis ca elixir, a inercia elíxenos a nós e preferimos ficar como estamos ca arriscarnos. Decidir é de valentes, acaso de destemidos. En ningún dos meus libros de texto se explicaba que na vida hai que tomar decisións que ás veces inflúen nos outros, como cando votamos, nin se aclaraba que criterios sopesar para chegar á máis correcta ou se hai un intre axeitado para ese labor.

Ás veces procrastinamos e deixámoslles a outros asumir a nosa responsabilidade, como acontece cando os nosos maiores navegan entre a vida e a morte, pero máis preto da segunda. Outras deixamos que as decisións nos tomen a nós simplemente porque non sabemos ou non queremos tomalas a elas; ignoramos como agarralas pola man, como poñerlles orde, convencelas de que nos leven a onde a vida nos nomee con todas as letras e nos pertenzan os nomes.

Non somos tan libres como cremos. Hai científicos que din que decidimos denantes de sabelo, que o noso cerebro (ou unha sondaxe electoral) sabe o que imos facer un chisquiño antes ca nós, e non sempre poderiamos dar razón dos nosos actos. Nun dos meus poemas favoritos, Robert Frost conta como na fraga diante del se bifurcaron dous camiños e tomou o menos transitado, pero non queda claro o porqué. Quizabes ten razón Machado e en realidade non hai ningún camiño que elixir, senón que o facemos ao andar e, por cada un que encetamos, ábrense milleiros máis.