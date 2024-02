Eu fun, coma tantos, un deses rapaces de xogar libre cunha pelota de coiro, ao fútbol, nas rúas e prazas das nosas vilas e pobos. Daquela tiñamos unha norma non escrita pero aceptada por todos e de obrigado cumprimento: A lei da botella, o que a tira vai por ela. Segundo o precepto básico da mesma, sempre era responsabilidade aceptada per se, de ir buscar a pelota á fonte ou ao fondo do xardín cheo de lama dos Xardíns do Triunfo da Granada Nazarí da Serra Nevada, á sombra da Alhambra mora, onde a auga chora e onde nós aprendemos a montar en bici facéndolle coma tolos carreiriñas ao vento, polo rapaz que choutara co desatino suficiente de mandala ao quinto carallo, o que normalmente sucedía con un de cada cinco disparos a portería, máis ou menos como fan os futbolistas profesionais agora e cobran un pastizal, nós eramos afeccionados.

Pois o día despois de deume por recordar esta famosa lei da botella, ao escoitar como os nosos políticos, os mellores do mundo mundial, os poucos que deron a cara, porque os máis, como fan sempre que algo sae a contra gusto deles, preferiron permanecer agochados agardando a que pase o chaparrón, cumprindo o principio de que unha nova dura menos ca un caramelo á porta dun colexio, falaron e falaron, pero sen admitir erros, nin mudar a súa opinión, á vista do resultado electoral claramente contra a opinión pública dos electores e votantes, porque eles saben ben que nada ten que cambiar para que todo continúe igual, pero para eles, que ao fin e ao cabo, sonche de profesión políticos e sonche os que saben, nós somos parvos.

E, claro, así nos vai, e a nosa opinión en forma de papeleta nunha furna de mesa electoral dura o que dura un lóstrego. E dende logo que non van aplicarse a nosa lei da botella, está claro que non, eles ao seu e nós con estas pintas, porque sen dúbida algunha a culpa foi do cha, cha, cha...

Eu, francamente, botei de menos aos de Podemos, de agora en adiante os de Puidemos, que terían que cambiar o seu lema de “si, pódese” polo de “si, púidose”. E que me din da nosa Yolanda? Deixou aos pés dos leóns á súa candidata e non tivo nin a honestidade nin o valor suficiente de acompañala nos pésimos resultados, non vaia ser o demo e que se contamine.

E, xa de remate o caos total e absoluto dos de D. Pedro, O Renacido, de agora en adiante tería que cambiar o alcume polo de Empecinado, porque non se apea do burrro dos independentistas, as súas lerias de indultos e amnistías, contra vento e marea, ou máis ben porque sen este mantra non hai poltrona na Moncloa; o demais, o resto do país, é pecata minuta.

En fin, así está o patio do tío Eustaquio, e haberá que dicir como aquel: Que nivel, Maribel. Eu, pola miña parte, continuo a pensar que Ana Pontón é unha boa política, coas ideas claras. E, dende logo, Alfonso Rueda ben pode definirse coma na película aquela de Ford, O home tranquilo. Así que os meus parabéns aos dous, porque o que o país e a xente quere, demanda e precisa é tranquilidade, sosego, e que nos deixen vivir en paz e harmonía, sen tanta crispación, tanta división, e tanto insulto interesado. Velaí o resultado electoral e o sentir do país.