Boteiros, cigarróns, peliqueiros, mázcaras, pantallas, felos, xenerais, damas e galáns, o Irrio. Estas e outras figuras do Entroido galego atravesaron as eras e sobreviviron, pertinaces, ao poder das relixións de Estado. A tese de que varias destas presenzas do noso Entroido están aparentadas coas sociedades de máscaras dos Dogón bantu foi aventurada por un Vicente Risco que lía ben Frobenius.

Vexo na prensa que, recén enterrado o Entroido de Xinzo de Limia, un fato de pantallas tirou a carauta e púxose a beber e a cantar galegadas. Isto foi reprobado polos defensores da integridade ancestral do Entroido de aló. Cando un home (tamén, agora, unha muller) é pantalla, perde a súa individualidade e condición. Non poderá xesticular con libertade nin terá outro repertorio sígnico que non sexa os propio da pantalla. Correrá como prescrebe a Tradición e deixará de falar coma ser humano. A súa táboa de mandamentos procede da noite das idades, igual ca o seu vestido e a carantoña que a todas as pantallas unifica. A pantalla non pode tocar coas mans corpos de xente, nin falar, nin fumar, nin beber. Cando cansa, a pantalla retírase e volve ser persoa que, en lugares determinados, sae a esparexer fora do rol. De forma paralela, e usando códigos diversos, maniféstanse os xenerais da Ulla, os peliqueros de Laza, os boteiros do Bolo ou as damas e galáns dos Cobres na ría de Vigo.

Cada Entroido noso ten seu territorio (tal vez de orixe étnica) que non excede nunca e que lle foi asignado pola Tradición. Os veciños, con maior ou menor rigorismo, coidan deste legado cultural, e iso está acumulando xa centurias. As máscaras tradicionais do Entroido amosan semellanzas inexplicabeis con conxéneres de terras tan outras coma poden ser Euskadi ou Sardeña ou Bulgaria. O que non impediu que na Galicia contemporánea se introduciran varios Entroidos alleos que hogano compiten co propio e con el conviven a maior ou menor distancia. Aquí, por exemplo, perdura un carnaval medieval transgresor dos costumes regulares que se fai visíbel nos Testamentos da Burra, que ten o seu clásico europeo en François Villon. Ou no tópico do Mundo ao Revés á que se refería recentemente X. L. Axeitos neste mesmo xornal. O carnaval decimonónico de casino burgués foi acollido nas comparsas populares. Finalmente, o carnaval mestizo do Rio de Janeiro amosa o seu misterioso Orfeo Negro en vilas e cidades de Galicia.

Toda esta fartura festiva está composta de crebas ou restos de naufraxios culturais que o cristianismo foi refugando nun pozo negro aquelado no ano litúrxico para que non incomode os amos do mundo e do trasmundo que Curros soubo combater con lira torva e humor carnavelesco.