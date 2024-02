Seguindo con Curros

“Tercetos de fuego”, chamoulle Otero Pedrayo aos versos octosílabos d’ O Divino Sainete (ODS) de Curros Enríquez. Noutra ocasión, o vinculeiro de Trasalba presentouse coma “irmauciño” do poema de Curros, pois ambos viñeran ao mundo en 1888: velaí os camiños misteriosos da vida. En todo caso, o pai de don Ramón foi amigo e correlixionario progresista de Paz Nóvoa e de Luciano Puga, os avogados defensores de Curros cando este foi denunciado polo bispo de Ourense.

Curros estivo na chegada aos arredores desta cidade da primeira locomotora e aplaudiu no acto o discurso no que o doutor Otero ensalzou a muller, a ciencia, a clase traballadora e a revolución industrial. E Otero Sotelo, coma Curros e outros asistentes ao acto ferroviario, vería con faíscas maliciosas nos ollos, como aquel bispo colérico de Ourense, indignado polo radicalismo dos oradores, refucía a sotana de seda e montaba no coche co seu familiar e secretarios para se acoller aos seguro do pazo episcopal que disque fora do rei suevo Chiarrarrico.

En ODS nárrase unha peregrinación a Roma, en tono satírico e enunciación alegórica e dantesca. Os peregrinos usan o ferrocarril pois estamos no século XIX. E tal peregrinaxe ocorriu realmente e tamén no ano de 1888, ao parecer. O acontecemento foi organizado para celebrar un xubileo en honor do papa León XIII. Participou na peregrinación Emilia Pardo Bazán, que reviviu nun libro, de título Mi Romería, as súas impresións viaxeiras. Por aquel tempo, León XIII lanzara ao mundo católico unha proposta de concordia tras do enfrontamento de Pío IX coa nova Italia laica e coas sociedades contemporáneas. Segundo expón convincentemente M.C. de Frutos Martínez nun ensaio que me traslada Anxo Angueira, ODS, en boa parte, constitúe unha resposta contundente a Mi Romería. A autora coruñesa xa tratara a Curros e a Rosalía desde unha posición soberbia e reaccionaria. Así que Curros fai viaxar á Pardo Bazán no vagón da Envexa que integra o “tren dos pecados capitais” no que os fieis católicos se dirixen a Roma. Curros castiga co lume dos seus tercetos unha Pardo Bazán que negaba o que chamamos en Galicia, despois de Antón Figueroa, “autonomía do sistema literario galego”. A influencia da revolución italiana sobre o protonacionalismo galego faise evidente neste poema.

En ODS a caricatura anticipa o expresionismo e mesmo o esperpento de Valle-Inclán, en canto unha lúa de debuxos animados prorrompe en “carcaxada” que nos fai sentir a retórica fractal das vangardas do século XX. En ODS, a risión xerada por episodios de erotismo bufo e irreverente acórdanos as mellores cantigas galegas de escarnio e aquilo que Bakhtine ten escrito sobre Rabelais. De todos modos, si: hai unha conexión entre Le Pape (1876) de Victor Hugo e o poema de Curros Enríquez a que nos referimos.