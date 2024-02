Me pregunto si lo que tomamos por noticias son noticias o sucedáneos de noticias. Veo el telediario un día más y siento lo mismo que cuando me tomo un café descafeinado en vez de uno natural, o una tostada untada en margarina en vez de en mantequilla. La diferencia es que el café o la margarina las elijo yo, mientras que las supuestas noticias las eligen ellos. ¿Que quiénes son ellos? Dado que la mayor parte de la tarta informativa se la llevan los políticos, no sería descabellado afirmar que los proveedores fueran ellos del mismo modo que el proveedor del pan es el panadero. Imagínenselos reunidos en sus sedes (a los políticos, no a los panaderos):

–Vamos a fabricar una noticia –dice el jefe.

–A tus órdenes –responde el director de comunicación armándose de un cuaderno de notas y un bolígrafo.

–Bien, vamos a insinuar que nosotros, de haber podido gobernar con Junts, también habríamos pactado con Puigdemont.

–Pero eso no es una noticia, lo sabe todo el mundo.

–¿Aún no te has enterado de que las noticias reales han sido sustituidas por sus imitaciones?

Sucedáneos. No tanto noticias falsas como noticias artificiales. Entre ellas aparece de vez en cuando alguna natural. ¿Cómo distinguirlas? Sencillo: las naturales no provocan bostezos porque llegan al alma, al tuétano. Esos dos niños, por ejemplo, que mataron a su madre adoptiva; esos dos guardias civiles asesinados por un grupo de narcos. Las noticias naturales contienen un enigma. ¿Por qué?, nos preguntamos. No tenemos ni idea y seguiremos sin tenerla después de que nos lo expliquen. Las noticias auténticas se resisten a ser analizadas. No hay que renunciar a intentarlo, pero aceptando su dificultad.

Suena el teléfono y es tu hija, que se ha quedado embarazada. Alegría, claro, pero extrañeza también. O es tu médico, que ya tiene los resultados de la biopsia. La vida cotidiana está llena de noticias naturales a las que apenas dejan hueco las noticias artificiales. El éxito de las artificiales reside, además de en su repetición, en que están compuestas de exposición, nudo y desenlace. En las naturales, con frecuencia, se llega al desenlace sin que se hayan producido la exposición y el nudo.