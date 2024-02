Trabajo, estudio, conocimiento y medicina

Es una verdad innegable que el trabajo nos permite vivir, nos proporciona bienestar y nos encamina hacia la felicidad. Por lo tanto, es necesario trabajar incansablemente hasta el último día, hasta donde nuestra capacidad individual nos lo permita. No hay otra opción; el trabajo es el mejor medio en esta vida para cumplir con nuestro propósito. La expresión “Hombre en su punto” define a aquel ser humano consumado, perfeccionado en su trabajo, sabio en palabras, sensato en acciones, aceptado por la mayoría e incluso deseado. Alcanzar este estado es el resultado de un proceso de maduración, cuyo final puede no llegar nunca, pero al menos debemos intentarlo.

En la elección de la profesión, es crucial realizar una selección con la mayor libertad posible, aunque esta libertad nunca sea completa y esté influenciada por diversas circunstancias. La opción elegida podría no ser la más acertada, pero la inacción es el mayor error de nuestra vida. Es lamentable que mientras algunos se esfuerzan por emplear su tiempo, otros lo malgasten simplemente pasando el tiempo. Si, por responsabilidad, nos toca seleccionar a alguien en nuestro trabajo y encontramos a una persona valiosa, debemos hacer todo lo posible para retenerla. Quien pierde esa oportunidad no solo la pierde él, sino el grupo al que dirige.

La inteligencia es un recurso limitado. Un empresario, directivo, maestro, político o cualquier persona con subordinados demuestra su inteligencia al contratar a individuos más inteligentes que él. Algunos argumentan que no tienen tiempo para nada, pero cuando esto sucede, debemos asegurarnos de que sea por deberes y no por compromisos.

En todos los casos, el ejercicio de cualquier profesión requiere estudio y aprendizaje previos. Algunos no comprenden que, para ser maestro, primero hay que ser aprendiz. Debemos forjar nuestra propia realidad con la ayuda de los demás. Una buena recomendación para lograrlo es interactuar con personas de las que podamos aprender. Esto no significa esperar que nos den todo hecho; debemos involucrarnos en aplicar lo que aprendemos. Como dijo Napoleón Bonaparte (1769-1821) de manera diferente: “Si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo”.

Nuestro compromiso con el conocimiento debería ser inquebrantable, siempre con una intención recta. Mucho conocimiento con mala voluntad es veneno; en otras palabras, la ciencia sin sensatez es una locura doble. Aunque el riesgo aumenta con el conocimiento, la inseguridad de la ignorancia es peor. Contradiciendo al refranero, afirmamos que para aprender y saber nunca es tarde. Estudiar es como remar; no dejemos de hacerlo para evitar la corriente del analfabetismo funcional. Respaldando esto, el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat “Montesquieu” (1688-1755) escribió: “El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida; no he tenido un disgusto que no haya pasado después de una hora de lectura”.

La vida misma es maestra, y la frase “unas veces se gana y otras se pierde” se puede complementar con “pero siempre se aprende”. La verdadera maestra de la vida es la experiencia, y su escuela está abierta permanentemente. ¿Cómo es posible que algunos nunca asistan a sus enseñanzas año tras año? Se enfrentan de forma repetida a sus errores.

Salvo excepciones, no todos pueden llegar a ser genios, pero sí podemos ser personas esforzadas y perseverantes que logren una buena parte de sus objetivos. Depende en gran medida de nuestra decisión. Además, si no tomamos decisiones, otros las tomarán por nosotros. Aunque este escribidor no haya llegado lejos, siempre recuerda la afirmación atribuida al filósofo e inventor inglés Isaac Newton (1642-1727): “Si soy algo, lo cual dudo mucho, ha sido con mucho esfuerzo”.

Lo primero es estudiar, estudiar y estudiar, para luego poner en práctica lo aprendido, ya sea bajo supervisión inicial o de manera independiente o en equipo. El resto es solo apariencia o un juego para aparentar que se hace algo, que a veces incluso puede ser peligroso. En mi caso como médico, ¿cómo podría cumplir con mi deber si no sé casi nada de medicina? No podemos ofrecer una profesión sin antes conocerla. Es esencial estudiar para saber, pero también debemos involucrarnos en el conocimiento adquirido si queremos aprender. No olvidemos que el conocimiento no es simplemente estudiar algunas cosas y considerarse sabio. Nada es más insensato que creerse sabio sin serlo. Y el conocimiento adquirido solo es válido cuando se pone en práctica. Un médico que no sabe tratar a los pacientes, un músico que no sabe tocar un instrumento o un arquitecto que no sabe hacer cálculos para construir un edificio, son ejemplos de profesionales sin actividad, lo cual es falso y engañoso. El psicólogo mexicano Héctor Tassinari (1949-2012) escribió: “Dios no te habría dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad”. Esto deberíamos complementarlo con el proverbio que afirma que Dios nos da las nueces, pero vienen cerradas y debemos abrirlas.

La medicina, como cualquier otra profesión u oficio, no es valiosa por sí misma, sino por quienes la practican. Una práctica médica en manos de un mal médico puede ser más perjudicial que beneficiosa. La mayoría de los médicos en formación muestran un gran interés durante su periodo de aprendizaje y luego en la práctica de su profesión. Además, actualizan sus conocimientos a través de las numerosas fuentes de información de fácil acceso disponibles hoy en día. La actualización es una exigencia innegable. Como profesional con 59 años de ejercicio en Pediatría, siento una vergüenza interna cuando descubro que principios que rechacé en el pasado, siguiendo la medicina de ese momento, se han vuelto verdades indiscutibles. O peor aún, tratamientos que apliqué en su día hoy son inaceptables según los conocimientos actuales. Sin embargo, esto es inevitable y siempre lo será. Aunque sepamos que los conocimientos varían con el tiempo, desafiar al que no conoce el pasado a comprender lo nuevo es crucial.

No todo lo hacemos bien, y podríamos enumerar muchos ejemplos para confirmar esta afirmación. Uno de ellos es la falta de tiempo suficiente para cada paciente, que nos viene impuesta. Otro es la interpretación de los resultados de las pruebas de laboratorio, que vienen acompañadas, acertadamente, de rangos normales para facilitar su revisión y evitar el riesgo de memorizar cifras. Esto puede llevar a que, debido a la sobrecarga de trabajo, algunos facultativos pasen por alto los análisis, centrándose únicamente en aquellos que tienen asteriscos, cuando a menudo es más importante para el diagnóstico confirmar normalidades que presuntas alteraciones. ¿Evitar los asteriscos en los resultados de los análisis disminuiría la incertidumbre y las crisis de ansiedad en pacientes y sus familiares? ¿Los rangos de normalidad deberían proporcionarse exclusivamente al médico para no confundir al paciente?

Los protocolos de diagnóstico y tratamiento, actualizados y basados en la evidencia científica, son indispensables para una buena práctica médica y, además, son una herramienta de defensa cuando se nos acusa de supuestos errores. Sin embargo, los protocolos deben ser flexibles. Como argumentaba Newton: “Tienes que hacer las reglas, no seguirlas”.

Los médicos sabemos, o deberíamos saber, que antes de teorizar y emitir opiniones sobre las primeras impresiones, debemos esperar a tener todos los datos. Esto es válido no solo para los médicos, sino para todos y en todas las áreas. No apresuremos a sentar cátedra. A medida que la medicina se especializa y se subespecializa, surgen nuevas enfermedades, en número tan elevado que a veces da la sensación de que ya no hay personas sanas y sin restricciones. Por eso, es necesaria una formación básica general. Como advirtió el físico, filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662): “Vale más saber algo de todo que saberlo todo de una sola cosa”. Esto exige, por un lado, la existencia de médicos generalistas, médicos de familia y pediatras generalistas y, por otro, médicos con dedicación exclusiva a una especialidad o área concreta del conocimiento médico, que sepan más y rindan más en el desarrollo de su trabajo concreto. Yo mismo, desde el principio, elegí la pediatría general, lo que facilitó mi ejercicio como jefe del Departamento de Pediatría de Ourense. Al mismo tiempo, impulsé el desarrollo de cada una de las subespecialidades pediátricas. El trabajo de un pediatra no es simplemente agradar a los padres de sus pacientes, sino curar a sus hijos; no obstante, admito que establecer una buena empatía con los progenitores es una parte crucial del tratamiento de esos niños. Incluso cuando no puedo lograrlo, sugiero educadamente que busquen otro médico.

*Pediatra. Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia