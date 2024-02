Sen sal, sen pementa

Nunca pensei que o escribiría. Boto en falta a Fraga na campaña. Dáballe un aquel ao espectáculo. Claro que daquela había nivel retórico con Beiras; mais non había mulleres candidatas.

Non sei se é por facerme maior pero en cada elección en Galicia vou perdendo o interese. Cecais a culpa resida nesta nova xeira de políticos insulsos aos que Cicerone suspendería ou aprobaría polos pelos en oratoria.

Que se posado con nenos no colo (tamén cun can), que se rodeados de mozos, que se tomando un café... O mesmo de sempre nunha xanela, a do Instagram, na que deberían dar un xiro. Alomenos Pontón arrancou diferente: bágoas na cociña dos pais coa foto do neto no almanaque e a viseira típica de avó.