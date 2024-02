Está por ver si el despliegue –espectacular, desde luego– que el PPdeG llevó a cabo en Pontevedra tiene traducción en lo que de verdad interesa a la hora de recuente de los votos. En todo caso, el mitin en la capital de la provincia se caracterizó por demasiadas citas de la situación general en España que por relación directa con lo que está en juego de verdad, por ahora es el futuro de Galicia durante los próximos años. Solo el candidato a la reelección fue al grano: los señores Rajoy y Feijóo centraron sus intervenciones en críticas al Gobierno central. O sea, lo mismo pero al revés que hace el PSOE con los supuestos refuerzos gubernamentales que aporta a las vísperas electorales.

No se pretende, aunque lo parezca, hacer una crítica global sobre las estrategias que los dos partidos estatales desarrollan desde hace ya bastante tiempo pero si cabe expresar sorpresa, e incluso disgusto, por el modo en que tanto la Xunta como el equipo de la Moncloa manejan las cifras de su propia gestión. Y no solo porque se desmienten unas a otras sino porque el equipo de Moncloa roza mucho más que el de Santiago los límites para evitar la confusión entre sus palabras y lo establecido por las normas acerca de la prohibición en estos días de todo aquello que, aunque sea cierto suena a electoralismo. Todos lo practican, pero hay –en opinión de quien escribe– una gran diferencia entre lo que dicen el presidente Sánchez y sus ministros y el mensaje del candidato señor Rueda y sus conselleiros.

Mientras esto sucede, la Junta Electoral advierte sobre la irregularidad de esas actuaciones, pero lo hace al menos en apariencia igualando a unos y otros en el dudoso ejercicio que confunde la gestión con la propaganda. Nada nuevo, por supuesto, pero está visto que, precisamente por eso, las advertencias de esa Junta caen en oídos sordos, de lo que cabe deducir que su autoridad o es débil, o hay reiteradas y desde luego intencionadas vulneraciones de lo que marca la normativa. Algo que debiera preocupar a los vigilantes y a los vigilados. Y, también, al conjunto de la masa electoral porque la mezcla citada –gestión y propaganda– es arriesgada.

Se aludía al efecto que los despliegues de los partidos de cara a la consecución de votos, podrían no ser tan efectivos como piensan los organizadores. Entre otras muchas razones porque los actos de masas no solo se convocan para citar a los habitantes del lugar donde se desarrollan: es un secreto a voces que la práctica consiste en extender esa llamada a comarcas enteras. Algo que además de la mezcla entre simpatía y curiosidad de muchos de los asistentes no suele notarse demasiado a la hora, decisiva, del recuento de lo depositado en las urnas. Es un hecho, no una impresión, y como dice el antiguo refrán, lo medible –o casi– no es opinable.

(Acaba de abrirse la campaña, y ya hay algún indicio preocupante, sobre la posibilidad de la aparición de lo que llaman “juego sucio”. Por ejemplo, y no se trata de culpar a nadie en concreto, durante el fin de semana corrió el rumor –seguramente intencionado–, de que el presidente Rueda no acudiría al debate en la TVG, después de haberse ausentado, en otro de una cadena de radio. Algo falso, pero manejado por sus oponentes para la crítica fácil. Otro caso es el de la filtración de la retirada de la vida pública de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra. Una maquiavélica filtración que permitió especulaciones intencionadas sobre la estabilidad en el seno del centro derecha gallego, y especialmente en el sur, a cargo de la “fontanería” de uno de los partidos implicados e identificados tal como recogió este periódico.

En cuanto a la manifestación de ayer, era evidente que no iba tanto a favor de la sanidad pública, cuanto contra el Ejecutivo autonómico, a pesar de que las deficiencias son prácticamente comunes en todas la comunidades de España. Más valdría que algunos políticos se dedicaran a su oficio, en lugar de a la confusión y a la intoxicación informativa.)