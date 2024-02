Cuatro Cosas

¿Hay un pacto de no agresión –no demasiada– entre el PSdeG y el BNG. Le cuentan a avecilla que formalmente nada hay de ese asunto, pero es posible que exista un cierto acuerdo para darse de milks, pero hasta cierto punto. Conviene no olvidar que si el PPdeG no consigue otra mayoría absoluta, ambos los dos del rojerío lo harán juntos. Por lo tanto, no deben lastimarse demasiado cuando pidan el voto. O sea, que no se hagan sangre no vaya a ser que uno se cabree y no haya pacto para gobernar, si procede. Aunque el pájaro, asegura que quien apueste a que no, perderá hasta la ropa interior., ¿eh...?

Lo malo para el sindicato de taifas que conforma la oposición es que, al decir de las encuestas, los únicos que se van a comer una rosca son los nacionatas. Será sabrosa, pero insuficiente para calmar el apetito del Bloque. Esos mismos sondeos dicen que el PP no solo Rueda, sino, como diría el señor Besteiro, vuela. Ocurre, que a la demoscopia, como a las armas, las carga el diablo cojuelo electoral. Y da unos disgustos de caralho. Y, en la corte jacobea, no están acostumbrados a lamentar el fallo de los pronósticos. ¿No...?

Los que se quejan, con razón, son los del club de los pequeñitos. O sea, por ejemplo, Democracia Ourensana y los del Espazo Común. Argumentan que ellos son, a todos los efectos, iguales a los podemitas y a los jacomitas. Es decir, que no tienen donde colocar un acta. La prueba es, añaden, que a ellos los deja fuera la TVG y a los otros dos en cambio los lleva aunque no tienen ni tuvieron aquí escaños. Y los de Sumar en el Congreso, salieron de milagro. Y ya se sabe que los milagros no suelen repetirse. Uyuyuy...