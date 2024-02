No pasamento de Asunción Vaamonde

Se, ao modo de Otero Pedrayo, désemos escrito o noso particular “Libro das Amigas e dos Amigos”, Asunción Vaamonde Polo ocuparía un lugar de honra. Agora que somos sabedores da súa morte, tras anos de lealtade e dinamismo positivo, ollamos no pasado e vemos Asunción, moi nova, perto de Xosé Humberto Baena nunha primavera viguesa de Libertade, e alí tamén figura Sánchez-Bravo. Logo Asunción foi tecendo a súa propia tea ideolóxica, á que incorporou a sensibilidade da esquerda nacionalista en canto o seu irmán, Suso, se configuraba como cantante monolingüe e referencial: tanto, que foi preso.

Militante orgánica, ela descoñeceu a intriga e, en cada unha das estancias políticas que habitou, foi a imaxe mesma da coherencia. Nas dificultades, en cada cruzamento de camiños, ela reiniciábase co seu propio cabedal de entusiasmo e seguridade optimista. Agora, o dono inconsciente dos focos da memoria manda luz sobre Asunción no cine Roxy do Toural, Teis, a carón do bar que rexentou o pai de X. R. Reboiras. Celebrábase o mitin abstencionista en ocasión do referendum de 1978 e a fenda carrillista trastocaba a esquerda real. Falan no acto voceiros dos CCC e convidados de Herri Batasuna. Vexo Asunción, tamén, a pedir o voto para Galicia Ceibe en municipais de Vigo.

A súa figura é parte do corpo nacionalista de esquerdas que esixe ver na rúa os presos políticos, canta a “Pandeirada da Constitución” e defende as “Bases Constitucionais” e o exercicio da libre autodeterminación para Galicia. Asunción Vaamonde estaba, si, en todo. Comprometeuse na recuperación do Entroido após de anos de el ser reprimido polo franquismo.

Tamén fora vista dando pulo a “Voces Ceibes” cando, xa na derradeira etapa acolleu no seu seo a Suso Vaamonde. A Festa Ceibe (todo aspiraba a ser ceibe) da Cultura, foi un éxito na carballeira de San Roque (Lavadores) que se lle debe principalmente a Asunción Vaamonde. Un día, non moi lonxano, pareceu que o mar ardía de esperanza e as Cíes colorearon imitando cadros de Lugrís, cadros de Lodeiro.

Eran as Marés que acordaban, tremendo, e galgaban mesmo onde non había mar. Na Maré de Vigo personouse Asunción Vaamonde e houbo un intre inagardado e breve no que todo funcionou e pareceu posíbel. Foi coma cando Mary Poppins entra nunha casa con nenos trastes e restablece a orde e o concerto. Certamente, as Marés chegaron até o cume de Pena Trevinca e isto foi posíbel grazas a persoas boas e xenerosas coma Asunción. Faleceu ela pero deixounos farto consolo a súa memoria, por dicilo en verbas anosadas de Jorge Manrique. E vivirá na acordanza de moitas persoas e na da súa familia, á que quixera abrazar desde esta humilde columna.