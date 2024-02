Ás veces, a actividade asistencial faise silenciosa dentro dos centros sanitario pero, fronte ao ruído, hai que parar, reflexionar e mesmo contar o que estamos a facer, para que e para quen.

Na sanidade pública galega actuamos para previr a enfermidade e temos o mellor calendario de inmunización de todo o Estado, e de Europa e, sí, do mundo. Non escatimamos en vacinas, en cribados que preveñen enfermidades comúns (máis de 500 ingresos de nenos por VRS evitados este mesmo inverno) e enfermidades raras, ou o mesmo cancro, e dando sempre un paso máis como é o caso do cribado xenético de 400.000 galegos e galegas.

Previmos tamén a enfermidade. Combatendo a obesidade, o consumo de tabaco, as bebidas enerxéticas e outras adiccións, fomentando e facilitando hábitos de vida saudables, pero, se aínda así, o paciente enferma, metémonos de cheo no seu tratamento e recuperación. Facémolo cos mellores tratamentos, os máis punteiros, os máis novos, aínda que non teñan prezo, ou mesmo cando sexan os máis caros do mundo como os do Atrofia Medular Espinal, ou os CAR-T, ou calquera outro de tipo oncolóxico. Caros, sí, pero queremos o mellor para a nosa poboación, meréceno.

En apenas dous anos e medio, os nosos profesionais realizaron máis de 5.000 cirurxías robóticas, en todas as áreas sanitarias, o que supón máis precisión e menos tempo de hospitalización para os pacientes, moitos deles persoas maiores.

Avanzamos con procesos asistenciais concretos: desde os máis urxentes, Ictus, Infarto... até os máis crónicos: diabetes, EPOC, ELA, esclerose múltiple, enfermidade intestinal inflamatoria, dano cerebral adquirido, insuficiencia renal crónica ou a deficiencia Alfa 1 antitripsina. Só os afectados e as súas familias poden entender o importante que son estes procedementos que permiten orientar as actuacións dos profesionais e mellorar a calidade de vida dos pacientes.

Outro factor fundamental é o factor tempo. Gustaríanos que todos os pacientes fosen atendidos os primeiros ao chegar a un servizo de urxencias, ou os primeiros en operarse e facer unha proba. A orde márcana as prioridades. Os nosos profesionais deben atender primeiro ao que ten maior risco, e os oncolóxicos sempre o son mediante unha vías rápidas de acceso en menos de 5-6 días, ou intervencións de prioridade I en menos de 20 días. Segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Sanidade, Galicia sitúase como a segunda Comunidade Autónoma con menor espera de toda España. Traballamos por ser a primeira.

Ás veces, a actividade asistencial faise silenciosa. Pasa con sixilo porque, afortunadamente, non afecta por igual aos cidadáns, pero todos deben saber do compromiso da Consellería de Sanidade coa prevención, a mellora no diagnóstico, os tratamentos e a recuperación. O compromiso coa investigación e, por suposto, o compromiso cos nosos profesionais, o eixo de todo. Para que o noso sistema sanitario funcione ben, os profesionais deben traballar nas mellores condicións, con infraestruturas de referencia en atención primaria e hospitalaria –moitas delas renovadas ou en proceso de renovación–, e tamén co mellor equipamento en todos os niveis asistenciais, completamente renovado.

Pasamos con éxito a dura proba da xestión da pandemia, cos mellores datos de vacinación e a menor letalidade polo virus de España. Adoptando medidas novas e pioneiras, moitas delas complicadas de explicar e de levar a cabo, pero a nosa cidadanía estivo á altura. Demostramos que temos un sistema forte, con excelentes profesionais, os mellores, e tamén os máis numerosos da nosa historia, con 6.000 traballadores máis que hai 16 anos, tamén na Atención Primaria, por suposto, e en todas as categorías, pero sobre todo cos 43.000 profesionais implicados...o noso compromiso non pode ser maior.

Iso sí, temos unha debilidade e é a falta de médicos nalgunhas especialidades, como é a Medicina de Familia ou a Pediatría. Formamos menos dos que necesitamos. Ministra, Ministerio, permítanos formar máis. Xa o pedimos 14 das 17 comunidades autónomas, vai seguir negándonos ás comunidades, e en consecuencia aos cidadáns, ter máis médicos de familia? Vai negar poder cubrir as xubilacións, baixas por enfermidade, por vacacións ou días libres? Isto sí que merece unha pancarta. Unha pancarta tamén a favor do centro galego de protonterapia, ou a favor das prazas en propiedade por concurso de méritos para cubrir prazas de difícil cobertura. Son só un par de exemplos das medidas que nin o BNG, nin o PSdeG, nin agora Sumar quixeron revindicar, nin moito menos apoiar. Medidas propostas e aprobadas polo PPdeG, e que están a permitir resolver a asistencia e mellorala, porque, fronte ao ruído... Galicia merece unha Sanidade forte, apoiada por todos e en todo momento.

*Conselleiro de Sanidade