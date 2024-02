Fue trece veces campeón del mundo de full contact, iniciando su carrera en 1982 en el campeonato amateur. En esta categoría logró numerosos éxitos en diferentes pesos (ligero, welter, medio y semipesado). Luego se coronó campeón de Galicia, tres veces campeón de España y campeón de Europa.

Posteriormente dio el salto al ámbito profesional en el que consiguió dos campeonatos de España (medio y semipesado) y trece títulos mundiales en tres pesos distintos (ligero, crucero y pesado).

Un accidente le hizo pasar de campeón mundial a una silla de ruedas pero nunca tiró la toalla. Tiene gimnasio propio en Vigo y en trámite integrarse en el boxeo adaptado. ¡Qué gran tipo!

Alonso y las claves de la entrevista de Faro a Jesús Ortiz

Muy interesante y de mucho gancho la entrevista que hace unos días firmó en FARO Rafa López, no solo porque fue a Jesús Ortiz (padre de la reina) y hace 20 años que no concedía ni una declaración, sino por las atinadas y afinadas opiniones que supo sacarle sobre el periodismo y los periódicos.

Prueba de ello es que mucha prensa la rebotó aunque la del corazón la utilizara a su manera (que es de risa) e inventara sus propios titulares fantásticos (de fantasía, no espléndidos).

La entrevista se consiguió, para gozo del alcalde Sito Almuíña, al calor del artículo (ese sí espléndido) de 5 páginas sobre Baiona que Ortiz escribió para la revista del Consejo General del Notariado con el pacto (implícito o explícito) de no hablar de lo que nunca quiso hablar, o sea su real hija, que es la magnífica aportación que los periodistas hemos dado a la monarquía.

Cómo se fraguó la cosa

Todo esto se fraguó gracias a un colega y amigo, Jorge Alonso, editor de Agoeiro, empresario vigués de la comunicación que fue asesor de Ana Pastor desde sus tiempos de ministra de Sanidad, y tiene casa en Baiona; allí llevó a su amigo Ortiz, le enseñó la real villa y hasta le hizo las fotos.

Éste pidió que la entrevista no la titulasen como “el padre de la reina” y Alonso, un tipo bienhumorado, le dijo que no se preocupara que en Galicia no era el padre sino “el amigo de Jorge”.

Bueno, yo añadiría que Jorge es el hijo de una mujer encantadora, Aurora. Hizo bien Jorge en venirse para Vigo tras tantos años en la capital, porque magnífica en lo editorial es la labor que está realizando aquí.

The Lunatics, teatro en inglés

¿Queréis testar vuestro inglés, aparte de disfrutar del arte teatral? Pues hoy mismo tenéis ocasión si vais al auditorio de San Miguel de Oia a ver en acción a las 19 h sobre el escenario a The Lunatics, un grupo aficionado de teatro en inglés, nacido a finales de 2019 y dirigido por Patrick J. S. Freeman, profesor y conductor de varios grupos de lectura de inglés en la ciudad de Vigo.

Vais a ver allí con el respaldo de la asociación vecinal, la representación en tono de comedia Murder at Merryweather Mansion de Lauren Jones y Duck!?, de Bob Tucker, con entrada gratuita y, de paso, conocer la labor de AVEMPO (Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra). It´s OK.