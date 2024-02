El informe pericial elaborado por decisión del juez instructor de la Audiencia Nacional apenas unas horas antes de la apertura de la campaña electoral ha sido, si no una sorpresa, sí la ratificación de la necesidad de una explicación por parte de las autoridades correspondientes. Y es que la gravedad del contenido de la documentación es tal que las responsabilidades, si ha lugar, no pueden quedarse solo en la actuación del capitán del barco. Es preciso no solo determinar la responsabilidad penal sino también la política.

Conste que no se trata ni de criminalizar ni de imputar a alguien aquello que no corresponda. Pero parece evidente que el cúmulo de irregularidades que ha detectado el informe a la Audiencia exige que se analice a toda costa el funcionamiento de los teóricos controles que, como demuestra este caso, no se han cumplido. El propio y terrible balance del naufragio exige pues una investigación para analizar la posible responsabilidad de las administraciones a la hora de aplicar con eficacia esos controles. Y a eso se le llama responsabilidad política, precisamente porque son políticos quienes gobiernan esas entidades.

Pero hay algo más: a estas alturas resulta claro que, aparte los reglamentos, ha habido al menos olvido de como debía haberse tratado la tragedia. No es razonable que se tardase año y medio en aceptar la petición que desde el primer día formularon los familiares de las víctimas. Una petición que era utilizar la técnica y explorar el pecio. De haber habido agilidad en la decisión de hacerlo, todos los trámites que están a la espera habrían sido ya, al menos en parte, resueltos o estarían en tramitación avanzada. Ahora solo cabe esperar que el caso no se prolongue, por ejemplo, como el de la tragedia de Angrois.

El retraso perjudica de forma notable, además, a una parte –la más débil, como son los niños huérfanos– del colectivo de familiares. Su portavoz ha denunciado una paralización en las legítimas reclamaciones, que podrían significar la apertura de otros pleitos a los que el colectivo tendría que hacer frente con un mínimo de recursos para afrontarlos. También en ese terreno hay responsabilidades, o al menos debe haberlas, aunque solo sea para justificar eso que se dice de que la Administración está para servir a los administrados y no para complicarles la vida.

Ayer mismo este periódico publicaba una extensa información a cerca del posicionamiento de la empresa armadora del buque. Acepta la posibilidad de “errores” pero insiste en rechazar parte del contenido del documento y más en concreto la criminalización del capitán del buque. Le corresponde, por derecho, que se le aplique el principio constitucional de presunción de inocencia y en consecuencia no se deben adelantar especulaciones sobre algo que está sub iudice. Pero eso corresponde a lo penal, no a lo político, es decir no a lo político, entendido como quedó expuesto: en el ámbito de las administraciones. Por eso precisamente se plantea la necesidad de delimitar las responsabilidades, y de haberlas, aplicar lo que corresponda.