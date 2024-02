La T* de LGTBI

Chgiat risus. Donec mollis libero nisi, eget pulvinar ante. Etiam consectetur est et turpis.

En este mundo de siglas, acrónimos, nuevas etiquetas y denominaciones, se hace importante conocer el significado de las palabras. Hace poquito, hablábamos en esta misma sección de cómo procesamos de forma íntegra y puramente emocional, el sentido que le damos dentro de nuestras cabecitas a los conceptos, a la rigidez, sobre todo en lo que se refiere al género binario (blanco-negro, hombre-mujer). Seguimos aprendiendo y cambiando constantemente al conocer variantes de “grises” en lo que se refiere a diversidad.

¡Información es Poder!

Una forma sencilla de no ejercer violencia y practicar el respeto hacia las personas es comprender las variantes de su diversidad sexual, y usar correctamente los nombres y palabras más adecuados al momento vital que estén pasando, así que os voy a describir algunos conceptos relacionados que nos puden ayudar a este propósito.

Identidad de género: La vivencia interna del género, tal y como la persona la siente; puede corresponderse con el sexo biológico asignado en el nacimiento o no.

Género asignado: Cuando un bebé nace, se le asigna un género basándose en el aspecto de sus genitales.

Expresión de género: Hablamos de la presentación y la apariencia de una persona por su comportamiento, aspecto, estética, voz, etc. La expresión de género puede variar y puede o no coincidir con el género asignado o la identidad.

Persona Trans*: Persona con identidad de género diferente a la que asignaron en su nacimiento.

Transexualidad: Importante partir de la base de que la transexualidad no es una patología o trastorno, no es algo a “tratar”, es algo que se “es”. Dentro de las variantes dimensionales de la diversidad humana, es una más. Se relaciona con la identidad de género, la forma de identificarse de la persona. Las Personas Trans, no se identifican con el sexo asignado en su nacimiento.

Tránsito social: Momento vital de la persona en el que pasa a ser reconocida en el entorno social acorde con su identidad de género. Suele acompañarse de cambio de nombre y vestimenta, aunque no es necesario en todos los casos. Conlleva el cambio de mirada, por parte del resto de personas, en el respeto y reconocimiento de su identidad.

Reasignación de sexo: Intervención médica en la que se produce un cambio del sexo físico, incluyendo los genitales (también denominada reafirmación de sexo).

Transfobia: Odio, prejuicio, discriminación y todo tipo de violencia hacia las personas trans*.

Transexualidad en el día a día

En una ocasión, una persona trans* me comentó la pesadilla que sufría en cada visita a su médico de atención primaria: escuchaba un nombre en la sala de espera, a voz en grito, y no era el suyo, no se correspondía con su identidad de género; este hecho tan cotidiano le provocaba muchísimo sufrimiento y dolor. Por este tipo de sucesos, se está sensibilizando a la comunidad médica para cambiar; con unas sencillas pautas, se ayudaría a normalizar el día a día de las personas.

Es importante repetir que el hecho de que a la consulta acuda una persona trans* no es en sí mismo motivo de consulta, se tiende a generalizar, si tiene dolor de barriga o un catarro, no se deberían hacer presunciones asociadas a la condición o identidad de la persona. Una pauta tan sencilla como dedicar 5 segundos a preguntar cómo quieren que se dirijan a ellos/as y, antes de iniciar una exploración física, preguntar cómo se sienten, y explicar siempre el motivo de todas las preguntas que se hacen. Al fin y al cabo, hablamos de un pequeño ejercicio de sensibilización, esto incluye todas las variantes de género más allá de las personas trans*, no cuesta nada y nos hace la vida más fácil.

A partir de ahí, y teniendo en cuenta que normalmente Atención Primaria es la puerta de entrada de “casi todo” lo que nos pasa a nivel salud, una buena base de información sobre las consecuencias en salud mental de este tipo de contextos incómodos ayudará a las personas sanitarias a utilizar estrategias de asesoramiento, resolución de dudas, derivaciones adecuadas, herramientas disponibles, y buscar la extrema confidencialidad va a favorecer una armonía y sensación de seguridad en el colectivo.

Me gustaría agradecer al equipo de Sexología de SEMERGEN su magnífico trabajo aportando documentación científica a la diversidad sexual, que hemos utilizado para arrojar un poco de luz en estas líneas, y a cada una de las consultas de medicina de familia de cada rinconcito de la península. Muy especialmente, mi gratitud a un gran amigo activista y persona trans*, porque creciendo con él voy aprendiendo a ser mejor profesional.

Gracias, Placeres, por seguir ahí una semanita más, os leo y escucho en www.saludplacer.com. ¡Hasta pronto!