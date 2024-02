Medio siglo currando en el Virxe de Milagrosa de Bueu, ¿qué mayor argumento para su bien ganada jubilación? Encarnación Gómez Garrido empezó como estudiante, entró al acabar sus estudios en la cocina del colegio y las labores de limpieza al servicio de las Hijas de la Caridad y acabó estos días labores en portería y en el comedor del centro. ¿Cuánta gente habrá visto pasar por sus aulas en esos 50 años en que tantos afectos acumuló por su carácter? No es extraño que en su despedida, todo el alumnado y profesorado le hiciera un pasillo, a cuyo final le esperaba su nieta, alumna del mismo centro, con un ramo de flores. ¡Qué veloz pasó el tiempo, Encarnación!

De cocina con Carla Álvarez

¡Me reencontré con la cocina de mi querida Carla Álvarez en su restaurante Matices de Montero Ríos 18 y a fe mía que valió la pena! Rodeábamos la mesa allí Amaya Crespán y el bodeguero Carlos Gómez “Valmiñor”, Alicia Resille, Lourdes Castilla e Ignacio F. Costas, que tuvo en su tiempo mando en los vinos de la Calem. Me quedo corto si digo que salimos contentos. Inolvidable ese plato que llama El mejillón, la huerta y su mar que nos sirvió de entrante y que reúne 42 inesperados ingredientes sin que se delate ninguno, toda una cultura global aplicada al bivalvo. De los vinos se encarga su hijo Iván, que guarda una buena bodega y tiene gran pasión cultural por ellos (prudencia con la pasión). Gozosos el arroz con carabineros, los fideos finos con choco y volandeira gallega, el coruxo… No se podía esperar menos. Conocí la cocina de Carla hace muchos años en el restaurante que llevaba su nombre en Moaña, creo recordar que luego estuvo un tiempo en Estados Unidos, volví a encontrarla en El Juliana en una comida “actoral” con Antonio Durán “Morris” y Alfonso Agra, más tarde fuimos juntos con Pepe Cadavedo a Donón a probar en A toda costa la carta que ella había elaborado… Es realmente una maestra de la cocina, y parece que ese culo inquieto que la llevaba de aquí para allá ahora parece que ha hallado “acougo”. No solo es una currante, también una creadora.

La nueva vida del Pigmalión

En las discotecas suele haber bandas o DJ residentes, que son los estables del lugar, y yo voy a tener que nombrar a Maribel y Nemesio Barxa residentes de esta sección porque aquí o allá, siempre aparecen en la medida que cuento a donde voy y qué hago. Bueno, pues con ellos cené el otro día en el Pigmalión una noche tranqui, con buenas compañías en mesa cercana como Nano Méndez y Paula Alonso, muy cerca de la de Marila Méndez. Con Jose Cantero y Pilar, el Pigmalión es ya un lugar de referencia en la culinaria viguesa pero no solo por la cocina misma, heredera de la del Mosquito y de mi Carmiña Valverde aunque no pretenda ser tan variada (sí los jureles o mejillones en escabeche, el cabrito o lenguado frito… no aquel marisco imponente) sino también, y su terraza ayuda mucho, porque es lugar de encuentro y tertulia de gente afín, un sector muy concreto de la sociedad viguesa. Esta vez nos tomamos unos un Sanmartiño, otros unas cariocas… y salimos de allí con la bendición de la gracia de Dios, exista Dios o no que eso es otra cosa, por el placer que dan las cosas sencillas.

Y lo de Gaspar en el Casco Vello

Conozco a Gaspar Acosta Machado hace mucho en el mapa hostelero de Vigo y ahora lo reencontré en su propio restaurante, la tapería Casco Vello en calle tan enxebre como Cesteiros, 6. Allí tiene ahora una oferta culinaria adecuada al lugar, a sus usos turísticos en verano pero no menos a su permanencia a lo largo del año con los clientes locales. Gaspar es un currante nato con muy diversa experiencia hostelera. Llegó de Uruguay a España hace 17 años ya con 15 de experiencia en hoteles, y aquí trabajó en los Chicote de A Coruña, Pontevedra y Vigo y los últimos 3 años en el Compostela. Desde agosto lo tenéis en el viejo corazón de Vigo con su propio local, que hace tiempo fue el Curuxa.