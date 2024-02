El agua ha sido, hasta ahora y seguramente desde una mala interpretación, algo para utilizar sin demasiado control y de forma gratuita, o casi. Eso al menos es lo que parecía hasta hace apenas unas horas, cuando este periódico publicaba una información en la que se aportaba el dato de que más de la mitad de los municipios gallegos disponen de una deficiente o mala red de abastecimiento. El dato, conocido en las cercanías de unas elecciones, debería servir al menos como aviso a una sociedad consumista, sobre todo de aquello que le resulta más barato.

Una razón más para considerar grave el error de no tener en cuenta la modernización de estructuras básicas –y el abastecimiento de agua lo es–, puede consistir en que las inversiones necesarias para hacerlo no son espectaculares y apenas se ven, lo que traducido al lenguaje interno entre políticos, “no da votos”. Es una estupidez y seguramente algo peor, pero es así. Los protagonistas de la vida pública rechazarán la opinión que precede, pero resulta evidente que entre los más de 150 municipios que padecen esas insuficiencias están gobernados por la práctica totalidad de los partidos relevantes de Galicia. Y el mero hecho de que no se ocupen o se ocupen poco de la cuestión del agua solo puede significar que no les interesa demasiado y/o esperan que el Estado les resuelva el problema.

Galicia, contra lo que puede pensar la mayoría, puede llegar a una situación de sequía. Quizá no tan importante como la que se padece en gran parte del resto de España, pero este Reino ya anduvo cerca de conocer a fondo esa cuestión. En más de una ocasión se ha visto cerca de la escasez e incluso, en algunos puntos, de restricciones al consumo. Es más: informes de toda solvencia procedentes de expertos, advierten de que el cambio climático puede convertir incluso al Noroeste en lo que hoy es un clima mediterráneo. Y a pesar de ello nadie parece tenerlo en cuenta ni tomarlo en serio: hay en la campaña electoral actual un silencio inexplicable sobre esta cuestión.

Se dice “inexplicable” porque realmente lo es y además sin justificación. A día de hoy, y a pesar de que existe aquí una Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en la práctica no ya solo las infraestructuras acuícolas son muy deficientes sino que los planes previstos para evitar efectos negativos son en general demasiado genéricos, por no decir sencillamente inexistentes. A partir de aquí se podrán repartir o no las responsabilidades, pero lo publicado por FARO, sus datos, son argumento suficiente para sostener el punto de vista que se expone.

Algunos expertos llevan ya años advirtiendo que la cuestión del agua podría convertirse en detonante para muy serios riesgos planetarios medioambientales, sino también la aparición de nuevos conflictos bélicos. Sin llegar a tal gravedad, y en plazo mucho más cercano quizá, la gente del común podría encontrarse con que algo que hasta el momento no suponía para ella un auténtico problema económico pase a convertirse en otro elemento de carestía. O sea, como en tantas otras ocasiones producidas por el sistema, el agua se convierta en otro elemento que afecte de lleno a las economías domésticas. Resolver la cuestión es cosa de una política acertada, pero por lo visto a quienes corresponde elaborarla no les importa demasiado.