A pesar de que, probablemente, la gente del común tenga ya casi agotada la paciencia de oír cómo se repiten una y otra vez las mismas cosas, llegó la hora de la verdad. Es decir, la auténtica campaña electoral durante la cual ya se puede pedir el voto de forma directa y sin andar con tapujos o excusas. Lo cual es en cierto modo una bendición, pero al mismo tiempo también exige un cambio de óptica: en unas horas habrán de explicar de forma más clara los aspirantes qué quieren hacer y, sobre todo, cómo lo harían.

No les va a resultar fácil. Primero, porque dos de los tres partidos más importantes del país han hecho, al menos en apariencia, sus objetivos sin tener muy en cuenta lo que se juegan. O, para ser más exactos, se disputan objetivos distintos a los que en principio conforman la propia campaña. En ese marco, una segunda reflexión: el PSdeG, que habla mucho de las necesidades reales de Galicia, pero cuya estrategia parece más bien orientada a pararle los pies al PP en clave estatal, lo tiene difícil. Y es así, entre otros motivos, porque se le nota demasiado cuál es su meta deseable.

Por su parte, al PPdeG le pasa algo parecido, pero al revés. Es decir, plantea su estrategia en base a exponer su gestión siempre con referencia a los efectos positivos. Pero hay –en opinión personal– un fallo: convertir al señor Feijóo en una especie de “presidente bis”, o, expresado de otro modo, el máximo defensor del jefe de la oposición en el Congreso en algo que no es: con todo respeto, una especie de santo protector. Un error que desluce lo que debe ser nada más que un periplo de 15 días que termina por eliminar la incógnita de la Presidencia.

En cuanto a los otros partidos, hay también, como segunda observación, un dato: será muy difícil que obtengan representación parlamentaria. Por supuesto, tienen todo el derecho a presentarse, pero es probable que sus resultados sirvan más para empeorar los de otros que para conseguir puestos parlamentarios. Y es que la Ley Electoral Gallega prima a las mayorías y, en consecuencia, casi inutiliza a las minorías. Se habla de Podemos y Vox, por ejemplo.

Semejante panorama obliga a otra observación. La de que es preciso que la campaña, llegada la hora, se centre como ya se ha dicho en Galicia, sus problemas, y el modo de resolverlos. Algo que parece obvio, pero que hasta el momento no se ha visto demasiado claro. Y conste que no es por la escasez de cuestiones a debatir, sino por la necesidad política de convencer a los ciudadanos y al menos aparentar que este país les importa. De ese modo no dejarían asunto tan importante casi a modo de monopolio de una sola fuerza política, nacionalista, que por definición tiene su razón de ser precisamente en insistir que ella sola representa a la sociedad entera.