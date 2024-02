¡Vaya sorpresa te dieron Nuria Lorenzo, querida mezzosoprano, directora de esos coros Gli Amici que llevan el nombre de Vigo al galope de armonías vocales por el mundo! Ibas a tu ensayo con ellos, abriste la puerta y sonó por sorpresa el feliz, feliz en tu día. Claro, cumpliste 50 y tu coro quiso recibirte con esa alegría que a ti te abunda en este momento de tu vida en que todo funciona. Ya antes de tus alumnos te habían hecho algo parecido en casa de tus vecinos, los Rial, con tu familia incluida. Ya sabes el refrán: la vida empieza a los 50, antes es solo prácticas.

Una expo del pintor Rafael Alonso hoy, a los 100 años de su nacimiento

¡Cuánto tiempo hacía que no coincidía con Teresa Pérez, la que fue mujer del inolvidable pintor Rafael Alonso! La encontré en una inauguración en el Espacio Beny y allí me recordó que se cumplen cien años del nacimiento de este sonado acuarelista presente en tantas colecciones de arte públicas y privadas. Tal centenario de aquel pintor que ya en los años 60 se compró un barco para convertirlo en vivienda y estudio para recorrer las rías gallegas y recrear reiteradamente su motivo predilecto, el mar, bien merece una mirada. Hoy es el día porque se inaugura en la sala de Exposiciones de Afundación (Policarpo Sanz 26) Recordando a Rafael Alonso (1924-1995), con la colección de la viuda, que fue galerista en Vigo, y de sus hijos. Son más de 50 piezas entre acuarelas, óleos y dibujos y representan una oportunidad de hacerse con obra de uno de los pintores más presentes en los espacios públicos y domésticos de Vigo. Me dice Teresa que la inauguración promete y será presentada por Luis Carlos de la Peña, exalcalde de Baiona y autor de un libro sobre la obra de Rafael en el Parador de Baiona. Recuerdo la entrevista que le hice a Rafael allá por los años 70, cuando yo era un manzanillo en periodismo, en su casa de María Berdiales, el primer encuentro con aquel pintor que ya en los años 50 empezó por París y Roma con beca de la Diputación.

Una comida con Carlos López

Me fui con Carlos López, de quien empecé a ser amigo allá por los 80 en el mundo de la moda, a comer cocina a la brasa al Marabú en Vigo. Nos tomamos un tartar de atún rojo Belfegó para hacer boca y luego un costillar de vaca rubia gallega de mucho mérito culinario. Carlos trabajó sin descanso muchos años desde aquellos posadolescentes en que se fue a Barcelona y entró en Hotelería, sobre todo desde que en 1962 se centró con su mujer Pilar en el mundo de la moda y fue progresando y llevando su marca de ropa infantil, Foque, por el mundo y asumiendo responsabilidades como la presidencia de la asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo, Orense y Pontevedra. Ahora vive las delicias de la jubilación con su hija al frente del negocio y su afición por el cine es tal que se apunta como figurante aquí y allá, y ya ha participado como tal en series como Rapa, Marea Negra, Los enviados, Clanes... Visita también sus puntos de venta en México o República Dominicana y, si del primero me trajo el pasado año una tequila digno de dioses aztecas, del segundo me trajo un Barceló Imperial Premium edición limitada que da pena abrirlo y que un día se acabe. ¡Buf!

Y el cumple de Maximino Sendín

Y me entero de que Maximino Fernández Senín prepara su cumpleaños para el sábado, 3 de febrero, en la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz en Covelo, eje físico de toda esa riqueza etnográfica, antropológica, sociológica... que ha promocionado por las tierras de Covelo, las de Paradanta y Condado. Yo estaré ese día a casi 500 km pero no por ello se enfría la admiración por este hombre apasionado por la cultura.