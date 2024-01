Cando unha nai se vai todo se vai un pouco con ela. Unha enfermidade longa avisa pero non prepara para un momento que sempre é temido e nunca agardado. Pero este chega. E cando o fai, un é consciente do que supón que alguén te sosteña nos últimos momentos: ao paciente, por suposto e antes que a ninguén, pero tamén aos que están a seu lado.

Dende este espazo, quero recoñecer o papel do Servizo de Hospitalización a Domicilio (HADO) do hospital de Santiago de Compostela. Cando vostede, que me le, se cruce co seu vehículo saiba que dentro non viaxa só persoal sanitario, fanno verdadeiros heroes. Que non se esqueza nunca aquel aplauso que para todos eles aprendemos en pandemia. Eles, heroes de chaqueta azul, diranlles que non se merecen as grazas, que só fan o seu traballo. Non os crean, o que fan excede con moito a súa impecable labor profesional. Saben que dicir en cada momento para acompañar, coidar e asegurarse de xeito inequívoco de que a persoa pola que están ali non só non sofre senón que se vai coa dignidade e a tranquilidade que ese momento se merece. Todo dándolle a man ao seu paciente.

Non se irán do seu fogar sen asegurarse de que quen queda coidado deses últimos momentos comprende milimétricamente cada unha das súas indicacións: “sodes as miñas mans cando eu non poida estar aqui” nos dixeron. E é que os heroes de chaqueta azul –lembren, levan escrito HADO– nunca saben a que hora remata a súa xornada laboral pero nunca miran o reloxo.

Cando a súa función remata porque ese temido momento chega, comezan horas que non lles sei describir. Demasiadas cousas para pouco tempo. De novo, máis acompañados non puidemos estar. Lembro a chegada do persoal do PAC da Estrada: viñeron axiña para cumprir coa súa labor pero marcharon tamén sen apuro, dando folgos, sostendo e avisando: se alguén o precisa, o PAC sempre está aberto. Tras eles, o persoal funerario da empresa estradense San Pelayo. Na porta de entrada, unha primeira aperta a quen os recibe. A continuación, pequenas preguntas necesarias formuladas coa maior humanidade: e é que á morte dun ser querido seguen unha serie de obrigadas tarefas que cada unha das persoas que forman o equipo de Pompas Fúnebres San Pelayo na Estrada sabe cando presentar e como explicar para que, pese á dor, un poida cumprir co que lle toca. Tamén eles lles dirán que é o seu traballo pero asegúrolles que entenden miradas sen necesidade de dicir máis, serven cafés que coidan dun, van comer só cando se aseguran de que as familias que alí quedan tamén o farán e actúan en silencio pero con dilixencia e a máxima profesionalidade. Será que a empatía debe de ser condición indispensable para formar parque deste gran equipo en todos e cada un dos seus postos.

Vou rematando –ela diríame que non foi sen tempo e permítanme sorrir ao lembralo– agradecendo ao servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico, onde ciencia e fogar son todo un. E, finalmente, a cada unha das persoas que nos acompañaron estes días. Como se soe dicir, a morte é inevitable. Pero cando un se ve así de sostido, asegúrolles que doe algo menos.

A ti, mamá, a túa forza será a nosa.

*No nome da familia de Manuela Castro Romero