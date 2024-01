Sesenta añitos nos cumplió en Redondela Sema, o sea José Manuel Esteiro (centro, con un nieto), que aparte de ser diseñador de alfombras del Corpus, que es un arte, nos guarda las espaldas con sus puertas blindadas. Pero, lo más importante, es que se le quiere en el lugar y en esta foto de Óscar Alonso se le ve rodeado de familiares y amigos en su paso (¡vaya faena!) de cincuentón a sesentón. ¡Felicidades, Sema!

¡Albricias, la “perrera” de Vigo va camino de ser de verdad “protectora”!

¡Por fin! ¡Albricias! Gritaban ayer los animalistas de Vigo y alrededores, tras saberse que la nueva directiva de la Asociación Protectora de Animales de Vigo que preside Andrés León desde diciembre, ha decidido abrirse a la ciudad y, con ello, dejar de ser “perrera” para hacer honor a su nombre y convertirse realmente en “protectora”. ¿Cuáles son los puntos que hacen que se reconozca como protectora? Pues yo os diré lo que aplauden los amantes de los animales: la apertura de puertas y actividades con voluntariado, como esos paseos “cánidos” inaugurados este domingo, con salida de los perros del refugio; también que puedan ir voluntarios cada día por las mañanas a cuidar los gatos; posibilidad de acogidas en casas para aquellos animales más vulnerables por edad o salud; difusión inmediata tras recogida por el lacero de aquellos que no tienen chip en redes sociales como hace el grupo de Facebook He visto un perro perdido en Vigo, favoreciendo así la búsqueda de sus familias para que regresen a su hogar. “Esos paseos –me dice una activista por los animales– son maravilla para perros que llevan años recluidos en caniles sin más espacio de esparcimiento que un patio. Además de añadir calidad de vida inmediata se ayuda a que se sociabilicen con otras personas, que se acostumbren a las correas y puedan encandilar a quien los vea”.

Cuando la vejez se torna herejía, tema de la última novela de Fandi

De otros animales, los que piensan y hablan y entre ellos esos a los que se les llama “mayores”, se ocupa especialmente Jaime Fandiño, que hoy presenta su libro El último concierto. Cuando la vejez se torna herejía (editorial Elvira) en la asociación Évame Oroza (Subida á Costa, 5) a las 19.30. Con su habitual humor, dice él que si tu opinión sobre la vejez está plagada de inseguridades, prejuicios y suspicacias o crees que tus abuelos son un coñazo, te pases por la presentación de esta novela, en la antigua Casa de la Collona, y escuches lo que te van a contar dos vigueses de pro: Fandi, el autor, junto al actor Manquiña, porque en la tribu hereje de los personajes incombustibles de El Último Concierto no hay lugar para concesiones. Una historia ácida, golfa y vitalista, inspirada en una fake news, que profundiza sobre el derecho a decidir. Ya sabéis que desde que se jubiló el inquieto Fandi, con un gran bagaje de experiencia televisiva y su propio grupo musical, Incombustibles, se ha convertido en un activista contra la discriminación por la edad.

Y algunas citas pendientes en Vigo

Marisa del Pozo, que es muy tempranera, me invitó (y a vosotros) a su charla hoy a las 11 en el work Café Santander (Príncipe 71) sobre motivación y éxitos. Me invita también mi amigo Pedro Vargas (y os invita a vosotros) a volver este año a la fiesta de Carnaval en El Juliana. Es el día 10, sábado, entre 2 y 6 de la tarde, con buena “picata” y mucha marcha con su grupo Vigo Ray Band. Obligatorio hacer reserva en el 986 220200. Tan imprescindible como si quieres comer el viernes 16 en el Mauro, porque ya toca su anual centollada, precedida de empanada de xoubas y seguida de huevos frito con patatas y chorizo. Por 60 euros, reserva en el 986 672581. ¡Se me hace la boca agua!