Cuatro Cosas

Son nervios. El inicio oficial de las elecciones está ya tan cerca, que excita la imaginación de los protagonistas. Por ejemplo, la de Marta Lois, candidata de Sumar, que propone un plan para cubrir todas las plazas médicas que falten en el Sergas, o poco menos. O la del propio presidente Rueda, que anuncia la construcción de 20.000 viviendas sociales, al más puro estilo de la Moncloa. O sea, de sus rivales. ¿Eh?

Sí, sí, Anacleto es consciente de que exagera un poco, pero no demasiado. Al fin y al cabo, es propio de la estación –casi primavera–, que altera la sangre y la imaginación de los candidatos. Lo curioso, dice el agente, es que si uno suma todas las ofertas que hacen los aspirantes, la cifra resultante doblaría el presupuesto de la comunidad. Menos mal que, como diría Montoro, solo puede ganar uno. Uyuyuy.

Hablando de money: es raro, muy raro, que nadie aún haya narrado qué piensa hacer con los Fondos Europeos. Puede ser que lo reserven para el bombazo final, que no lo sepan todos y acaso que se concedan a Galicia tan pocos que dé vergüenza citarlos. Y dados los precedentes, serían posibles las tres opciones, pero tiene pinta de que la más posible sea la última. SOS...

Avecilla, que no pretende incordiar, cree a veces que las propuestas electorales deberían hacerse ante notario, incluyendo una cláusula de dimisión en el caso de que los vencedores, sean quienes fueren, no cumplan. Pero para eso, tendrían que echarle más valor que le echaba a los toros “El Cordobés”. Pero no parece que abunden aquí quienes tengan el coraje suficiente para hacerlo. ¿Capisci?