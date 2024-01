Las cifras y el voto

Ha de ser difícil para los opositores en vísperas de una elección argumentar contra las cifras que los organismos oficiales aportan cada cierto tiempo. Sobre todo cuando, como ocurre en la práctica política actual, la regla al llegar las urnas es afirmar por el Gobierno que casi todo está muy bien hecho y negar por quienes quieren sustituirlo que haya habido elementos positivos en su gestión. Es el caso por ejemplo de las estadísticas que sobre el empleo en Galicia acaba de publicar FARO DE VIGO. Según ellas el paro ha descendido como nunca desde el año 2006 en este Reino; y es curiosa la fecha porque se refiere a la única legislatura que, completa, vio a la oposición gallega en la Xunta.

Naturalmente, hay otros sectores de la actividad económica que ofrecen resultados positivos, tal como los hay en los que suceden lo contrario. Lo curioso es que incluso cuando el balance entre unos y otros es favorable a la gestión, la parte contraria se obstina en negarlo. Un caso claro es el de la industria: Galicia cuenta con unas empresas de importancia europea que, sin embargo, no acaban de obtener el plácet de la oposición, que argumenta que el conjunto está “adelgazando”. Y es cierto, pero eso obedece más a una crisis coyuntural o a una perspectiva dudosa que a las amenazas que pudieran llegar desde otros mercados.

Por eso, la opinión personal de quien la expone sigue siendo que las cifras y los votos no siempre se corresponden de forma lógica. O al menos de la lógica que en el mundo mercantil suele atenderse: a buenos resultados económicos mejores resultados políticos. Lo cual no es del todo exacto y en países recién llegados –a la democracia–, como es España la mayor parte de las veces se vota no tanto por los balances cuanto por las ideologías o las costumbres. Por eso no es raro que las masas de sufragios para los grandes partidos tengan también más de costumbre que de convencimiento.

Pero es que, además, se producen otras circunstancias pintorescas. A estas alturas, no son pocos los que aquí se declaran convencidos de que un aspirante al poder dice la verdad si se proclama “garantía de las inversiones que quien lo respalda va a producir en la comunidad o país donde se celebran las elecciones”. Eso ha dicho, por ejemplo, el aspirante del PSOE, olvidando que la gran parte de esas inversiones que promete y de las que se declara garante tienen ya años, y a veces lustros desde que se pronunciaron, y hasta ahora no se han cumplido.

En definitiva, y siempre desde un punto de vista personal, no existe entre las cifras y los votos una interdependencia tan estrecha como la que muchos creen. La reciente historia de la democracia española confirma alguna vez esa relación, pero en general ha habido más de componente ideológico, de comodidad o de fidelidad a los partidos que modificaciones en función de los cambios en la situación general que han aportado los gobiernos. Cierto que en 1982 se produjo un terremoto electoral con la desaparición de UCD y la llegada al poder del PSOE. Después, los socialistas mantuvieron mayorías absolutas hasta bien entrados los años noventa, a pesar de que algunos escándalos y la situación general del país habían provocado un desgaste enorme. Lo cual demostraría que los votos y las cifras tienen menos conjunción que la costumbre.