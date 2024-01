Alejo Amoedo, académico

O próximo sábado 24 de febreiro está previsto que a Real Academia Galega de Belas Artes cambie excepcionalmente a súa sede estable na Coruña e o seu plenario se traslade á nosa Cidade, concretamente ao auditorio Martín Códax do Conservatorio Superior de Música de Vigo, situado no Castro. O motivo é que un profesor do mencionado centro educativo, Alejo Amoedo, ingresará como académico na referida institución. Unha honra da que partillamos cantidade de melómanos coñecedores como somos da traxectoria deste músico, que multiplica as súas habilidades segundo as necesidades llo demanden nas súas diversas facianas de concertista, docente ou investigador. Dos seus méritos é boa coñecedora a institución que o acolle a comezos do presente ano. A Real Academia de Belas Artes nace en 1849, centrando a súa dinámica na creación de iniciativas, comisións de estudo e ensino. O seu ámbito inclúe seccións diversas, que abranguen na súa totalidade as distintas manifestacións artísticas: música, pintura, gravado, arquitectura, arqueoloxía e museoloxía, centrando a súa atención en Galicia.

Pola súa parte, Alejo Amoedo naceu en Quintela (Redondela) o 23 de abril de 1966, día internacional do libro, data premonitoria se contemplamos a súa traxectoria como militante da cultura que vén sendo. Tivo como primeiro profesor de lectura musical ao seu pai Alejo. A súa formación musical completouse nos conservatorios de Pontevedra e Vigo, para concluír en Madrid co pianista Miguel Zanetti, un dos grandes mestres do acompañamento vocal. A súa posterior actividade como docente desenvolveuse nos conservatorios do Porriño, Pontevedra e Vigo. Tomando como epicentro a nosa cidade, Alejo Amoedo multiplica a súa presenza como concertista de piano ao longo de toda a xeografía galega, ben acompañando a voces solistas ou ben a corais. E non conforme co seu virtuosismo como instrumentista, pescuda canto hai a carón da creación musical, ben sexan investigacións de hemeroteca ou partituras, como mostran os seus concertos, nos que se combinan acaídamente os conceptos didáctico-espectáculo, sexan estes partillados con cantantes coma Nuria Lorenzo ou Susana de Lorenzo. Dos distintos formatos que se suceden no seu devir pianístico dan conta tamén cantidade de gravacións, que son xa patrimonio da nosa cultura. A máis recente coa soprano Loli Crespo, No meu peito –Baladas e zarzuelas galegas–, escolma un total de catorce cancións de variada autoría. E non é menor o mérito do editor –Javier Jurado, de Dos Acordes–que complementa o rexistro cun coidado cartafol para mellor contextualizar un rexistro xa de por si bilante.

Para os integrantes da asociación cultural Pertenza é unha honra poder contar entre nós coa presenza de Alejo Amoedo como un compañeiro máis. E podemos dar fe da súa militancia na cultura en xeral, presto para desenvolver calquera cometido en aras dunha sociedade máis ilustrada. Tamén é membro do Plenario do Consello da Cultura Galega, no que exerce como vogal da súa Comisión Executiva e coordinador do Arquivo Sonoro de Galicia. Asemade, tamén forma parte do Instituto de Estudos Vigueses. E nesta cidade ingresará o próximo 24 de febreiro na Real Academia Galega de Belas Artes. Farao no mesmo Conservatorio no que exerce como docente, formando novos músicos que han continuar a súa labor. Será para El un recoñecemento máis, ao que cómpre engadir outros xa recibidos ao longo da súa extensa e prolífera traxectoria: Premio da Crítica de Galicia (2021), Premio da Música Gregorio Baudot (2022), concedido pola Sociedade Artística Ferrolana en honra ao referido compositor. E esta é precisamente unha constante na traxectoria de Alejo Amoedo: divulgar o patrimonio da música clásica galega.

*Crítico musical. Membro da Asociación Cultural Pertenza