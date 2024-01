Majos ellos, ellas o elles. Ahí veis a antiguos compañeros del colegio Miralba-Jesuitinas, nacidos en el año 1979 y que compartieron las etapas de EGB, BUP y COU. Se reunieron para cenar y recordar los entrañables momentos de su paso por las aulas de Miralba, ya sabéis todos lo que se siente en esos reencuentros. Buen trabajo el de Marián Docampo y Olaia López que se encargaron de la difícil tarea de reconstrucción de la memoria y la búsqueda pertinente que acabó con el reencuentro de 48 de ellos.

Se fue Elvira, la del bar Pereiró

Falleció Elvira, la que tantos conocisteis en el bodegón Pereiró, más de una generación seguro, y desde aquí lamentamos su marcha. Pepe, su marido, a quienes conocisteis aún más porque era la vanguardia de lo que ella hacía en la cocina, ya no trabaja en el bar porque “está doente das pernas” y ahora queda al frente Mila, la hija. Recojo aquí el testimonio del periodista Fernando Domonte, cliente del Pereiró desde su adolescencia, que me envía este texto. “Quedámonos entristecidos pola súa marcha, pero no ceo están de festa, porque ademais de censar alí outra santa, esta non ten rival en cociñar callos con garavanzos ou polvo á feira. Morreu Elvira, a do Bodegón Pereiró. Despois de batallar e facer felices durante unha chea de anos a quen a coñeceron e compartiron as súas exquisiteces culinarias, a súa bondade e o seu agarimoso trato familiar, partiu o pasado venres, 25 de xaneiro de 2024, cara ao máis alá. Non a esqueceremos nunca”, acaba Domonte. Son muchas veces las que me toca dar cuenta de estas marchas definitivas, las mismas en que digo que la vida sigue y por eso cuento que...

Un encuentro de ilustradores

Hoy se celebra el Día de la Ilustración y la galería Maraca (Dr. Cadaval 12) que atiende especialmente este ámbito en sus exposiciones, lo va a celebrar coincidiendo, como cada año con el día del nacimiento de Castelao. Este año han preparado un evento muy completo con una primera parte en la que, desde las 7 de la tarde, ocho de los ilustradores más interesantes de Galicia presentarán su trabajo en unas microcharlas individuales en las que nos hablarán de un modo muy ameno y en menos de 10 minutos cada uno de qué es la ilustración y como la ejecutan. Después tendréis la actuación de Paulo Pascual aka Modulador de Ondas que pondrá música con su theremin y algún instrumento más a la intervención artística que hará Montse Piñeiro ilustrando en directo con sus proyecciones creadas artesanalmente en vivo. Una “batalla” entre música e ilustración que será el broche perfecto para este día que celebra la ilustración en Galicia.

Y el palacio de los Valladares

Estuve hace unos días tomando un gin tonic 0,0 (qué horrible) en el Palacio de la Oliva con mi caro amigo Carlos López, creador de esa marca infantil Foque que se vende mundo adelante. Es ahora el “Palacio” el más elegante espacio de ocio que se ofrece en Vigo y entonces recordé el libro de la editorial viguesa Agoeiro, La Casa Palacio Marqués de Valladares, que precisamente estaba leyendo esos días. Escrito por Ignacio Pérez-Blanco (XIV Marqués de Valladares) y Miguel Ángel Pérez, mientras tomaba la copa pensaba qué larga vida había vibrado entre esas paredes desde el tiempo de los Reyes Católicos en que se pusieron sus primeras piedras. Hizo bien el periodista y editor Jorge Alonso en publicar este libro que, con los Valladares, abre una ventana a la historia de Vigo, escrito con rigor histórico (se le supone) y emoción narrativa. Hoy seguiré leyendo.