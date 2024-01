Es curioso, y a veces intranquilizador, el manejo intencionado que de la memoria hacen algunos políticos respaldados por los olvidos de los electores. No es un mal general del oficio, pero sí procede admitir que es un defecto muy abundante. El último de los casos –por ahora y a la espera de los próximos días ya en plena campaña oficial– lo ha dado en Lugo el presidente del Gobierno, que en un juego de palabras que parece reflejar más nervios que ingenio, decía que “con un socialista al frente, Galicia no rueda, vuela”. El juego de palabras demuestra lo ya expuesto: que hay a quien o le falta la memoria o le sobra la ignorancia.

(No se trata de faltar al respeto al jefe de Gobierno. Solo de resaltar un par de datos que dejan esa afirmación en lo que realmente vale. Porque cuando la memoria es correcta, no se puede olvidar que el único periodo en el que Galicia tuvo una legislatura completa con la izquierda al frente de su Ejecutivo fue en el cuatrienio 2005-2009, y ese mandato se saldó con la recuperación por el PP de la mayoría absoluta que D. Manuel Fraga había logrado durante cuatro períodos consecutivos. Y en el quinto le faltaron apenas unos cientos de votos, lo cual demostraría que para el electorado gallego la época del bipartito no fue precisamente positiva. O sea, que don Pedro podrá pasar a los manuales como “el desmemoriado).

La cita se ampliaría con el periodo coincidente en el que el PSOE gobernó España –con Zapatero– y la Xunta bipartita con el señor Pérez Touriño. Era el tiempo en que desde la Moncloa zapaterista se anunció al mundo que la Cidade da Cultura sería el foco universal de la vieja cultura europea a través de la fama inmortal de Compostela. El entonces jefe de Gobierno no tenía memoria mala, sino acomodaticia y decía –como ahora– solo lo que le convenía: es por eso, seguramente, que ahora incurre cuando viene al noroeste en campaña electoral en el mismo defecto. Y no debe olvidarse tampoco que ahora mismo el expresidente sigue en una línea parecida: cuando habla de política parece “Antoñita la fantástica”.

Es por eso por lo que la desmemoria resulta tan peligrosa, porque se confunde con la mentira. Afirmar que cuando gobierna alguien en concreto es una bendición para el país antes de que gobierne es absurdo. Como absurdo es que alguien se proclame garante de las supuestas inversiones y ventajas que un partido puede ofrecer a una comunidad si aquel es el que gestiona esta. De ahí la sorpresa y la extrañeza que a veces produce la citada desmemoria, al menos aparente, de algunos responsables políticos.

Por todo ello, procede la crítica a los riesgos que genera o el orgullo o la inepcia de algunos dirigentes políticos. No solo por el daño objetivo que producen en el electorado –fue el caso del bipartito–, también a la sociedad entera, y si se apura el argumento, al sistema democrático en su conjunto. Que no en vano el clásico dejó avisado que “la verdad a medias no es una media verdad, sino una mentira doble”. Y eso vale para cuando de viaja en Falcon o cuando se utilizaba el caballo. Alguien debería informar al entorno de Moncloa.