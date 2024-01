A esquerda realmente existente no mundo está a voltar os ollos a Lenin con motivo do cabodano da súa morte, que ocorreu o 21 de xaneiro de 1924. Na súa persoa arraizaron valores e potencias que converteron Lenin nun protagonista singular da historia. Actuou partindo do pensamento inevitábel do noso tempo: o de Marx, segundo expresión sartreana que nos menmora Francisco Sampedro. A búsola de clase axudou Lenin nas orientacións tácticas e nas grandes intuicións estratéxicas. Practicou a disciplina política asamblearia e converteuna naquela conxunción de vontades eficientes que o soviet foi. Conduciu con firmeza o proletariado a alianzas nas que habería de insistir Mao Tse-tung, marxista-leninista, con éxito total. Levou o partido Socialdemócrata de Rusia ao bolchevismo e, este, á victoria. Co cal Lenin favoreceu, a través da organización obreira a arte abstracta que hoxe personalizamos en Malevich e mais a poesía ceibe que brillou con Maiakovski. Activou Lenin, coñecedor das teses de Engels, a liberación real da muller, o que nos fai acordantes das figuras femininas de Krúpskaia, Kollontai ou Popova. As obras de Lenin (as escritas e as que se esqueceu de asinar: Castelao citando Bóveda) fannos notar que a toma dos pazos celestes é posíbel. Lenin fixo real e efectivo o dereito á autodeterminación das nacións: aquel que amosara o fociño no mundo contemporáneo na Declaración de Independencia dos EE UU. Na direción nacionalitaria preparou Lenin os alicerces orgánicos da URRSS, que habían de ser inspiradores da posterior Iugoslavia de Tito. O caso é que Lenin, co principio de autodeterminación, deixou sinalado o camiño da descolonización dos imperios da Terra, proceso do cal serviu como garante aquela URRSS que contribuíra a aniquilación do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O conmemorado non foi só un táctico e un estratega. Revelouse autor de escritos que contribuiron ao coñecemento do capitalismo das mil caras e enganos mutantes de que se vale para perpetuar a explotación. Botou luz sobre o imperialismo. Gostariamos dun ensaio actual sobre Lenin como adiantado á crítica da lóxica cultural do derradeiro capitalismo (Jameson). Sempre foi señor dunha prosa directa e faíscante, ás veces irónica e tocada de lonxe pola do mestre Marx. Comprázome en ser sabedor de que a edición crítica (en ruso) da obra completa de Lenin foi depositada na Academia Galega por Natalia Gómez en honra do seu falecido marido X. A. Arjona Santiago, persoa inseparábel da esquerda autodeterminista na resistencia de Galicia ao franquismo. “Fíos son, estes, que van e veñen”, como dicía o outro.