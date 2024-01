Hai uns días o portavoz do PP de Silleda, Ignacio Maril, acusaba aos dous concelleiros que formamos o grupo municipal do BNG, Xerardo Díaz e eu mesma, de ser os xefes do circo político municipal, case que responsabilizándonos do retorno á alcaldía de Paula Fernández. Parece que as actuacións circenses aumentan en Silleda, a xulgar pola actuación que montou o propio Ignacio no pleno municipal depositando restos dunha farola sobre a mesa da Presidencia.

Sexamos francos, a nós a decisión do PSOE de rescatar a Paula para alcaldía parécenos un engano á veciñanza, xa o dixemos. Pero o que temos moi claro é que por enriba do noso parecer está o respecto aos resultados electorais e a cidadanía de Silleda xa se pronunciou nas pasadas eleccións municipais e o PSOE foi a lista máis votada. Non temos ningún reparo en recoñecer que temos moitas discrepancias co actual goberno municipal, principalmente nas formas, pero tamén no fondo dos temas. Pero o que temos moi claro é que estamos nas antípodas do Partido Popular e das súas políticas. Porque, señor Maril, o PP xa gobernou con maioría absoluta en Silleda durante 20 anos cuns resultados nefastos para os silledenses e leva outros 15 anos gobernando a Xunta de Galiza, cuns haberes escasos no noso concello. O PP é o único responsable da deficiente situación do PAC de Silleda no que se refire a medios humanos e dotacións materiais; responsables de que o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) estea infrafinanciado; responsables de que non teñamos ningunha residencia pública construída neste período; responsables de que o colexio público de Silleda non conte cun patio cuberto; responsables de non ter investido nada en estender a rede de augas no noso municipio; responsables de que os nenos e nenas de Silleda non poidan, por Decreto, estudar ciencias e matemáticas en lingua galega. E así tantas cousas.

Fago unha pregunta? Por que serán recordados en Silleda os diversos gobernos do PP na Xunta ou no concello Pois por pouco bo, por non dicir nada. O que si recorda a xente foi cando o BNG, desde o goberno da Xunta construíu a escola infantil (Galiña azul), a ampliación do polígono industrial Area 33, a ampliación da Casa de Cultura da Bandeira, ou a extensión da rede de abastecemento a varios parroquias do rural de Silleda, entre outras moitas. Todo iso nunha lexislatura de tres anos e medio. Compare e verá! En definitiva, que con vostedes poderemos falar de moitos temas da política local, faltaría máis! Pero deixe xa usarnos como escusa para gañar un protagonismo que non é capaz de acadar por méritos propios nin polo traballo do seu grupo municipal pola veciñanza.

Eu estou convencida de que en Silleda haberá cambio político, como tamén o haberá en Galiza o 18 de febreiro. Pero ese cambio non virá de ningunha moción de censura da man do PP, senón que virá da man das urnas e será protagonizado polo BNG, verdadeira alternativa de goberno.

*Portavoz do BNG de Silleda e candidata ao Parlamento Galego por Pontevedra.