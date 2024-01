A distancia vida a menos

A distancia non é agora a mesma ca cando eu era meniña e moito menos ca a que existía cando os romanos consideraban o Mediterráneo o seu mar, tan grandes eran os seus dominios que se medían por continentes. Hoxe o Mediterráneo só segue a ser tan grande e ameazador coma o océano que burlou a Ulises para aqueles que morren tentando atravesalo.

O mundo encolleu. Aínda que sobre o papel o número de quilómetros que separan uns e outros puntos do planeta non cambiara gran cousa, malia seren abreviados por autovías valedoras inquebrantábeis da xeometría euclidiana que se empeñan en demostrar que a liña recta é a distancia máis curta entre dous puntos, os medios que empregamos para percorrelos achegaron os lugares. A volta ao mundo levaría sesenta horas, e iso porque o avión tamén ten as súas escalas fisiolóxicas.

A distancia é un concepto elástico e cambiante. O tamaño dos continentes vai variando, e non só pola actividade tectónica. O destino da distancia é acurtarse ata correr o risco de desaparecer, se cadra borrada pola tecnoloxía que os seareiros de Star Trek ollabamos con degoiro para casos de emerxencia, a do teletransporte.

Mesmo a filosofía da viaxe incide no traxecto, así de mutábel é. A distancia e o tempo son dúas caras do mesmo e están vinculadas pola présa: non é igual ser viaxeiro ca turista. Ou ca emigrante. Os pobos coma o noso teñen a súa propia definición da distancia e ás veces máis ca en unidades do sistema métrico decimal sopesamos a súa equivalencia en morriña. Pero hai unha realidade física. Os máis dos mil novecentos kilómetros que separan o sitio onde nacín daqueloutro onde medrei adoitaban salvarse en coches de liña que esixían non ter présa. Tamén daquela podía atallarse co avión, pero era máis caro. A distancia tamén se mide en cartos, é unha cuestión económica, política en esencia, e estírase segundo os medios para salvala. Non é igual unha travesía en caiuco ca en avión en primeira clase.

Porque o tempo que pasa, que pasamos, importa. Daquela, mil novecentos quilómetros duraban. Agora sálvanse, calcula un navegador, cunhas dezanove horas de vías rápidas. A máquina non ten en conta que as persoas precisamos parar e descansar. Elas non cansan; como moito gástanse, avaríanse ou quedan sen pilas.

Temos demasiada présa. As calzadas romanas amosan que o mundo podía conquistarse a pé, o mesmo ca os peregrinos que atravesan media Europa ata chegaren a Santiago cunha única vantaxe: o tempo. Se perdemos a experiencia da viaxe, advertiríanos Kavafis, non quedaría nada. Temos demasiada présa e en realidade non imos a ningures.

A ironía é que, mentres o mundo está máis cerca ca nunca, moitos dereitos e soños que semellaban preto para a humanidade fican cada vez máis lonxe.