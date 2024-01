Este polifacético, memorioso y bienhumorado periodista vigués –hizo teatro y también pinta– después de más de cuarenta años de cotizante, entre prensa, radio, redactor creativo en una agencia publicitaria, responsable de comunicación en la Cooperativa de Armadores, jefe del Gabinete Técnico de la Consellería de Pesca y jefe de la Unidad de Comunicación y Relaciones Externas del “Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño”, se dedica a la literatura. De hecho, tiene actualmente dos libros en el mercado: “Contos da beiramar” y “Un curso con Carlos Oroza”, este último una separata de la que será su próxima obra, en la que, una vez más, nos dará prueba de su buena memoria y su proverbial humor “retranqueiro”. Foto: Augusto Rodríguez

Los Fernández, una familia de mucha iniciativa

Sorprendido me tiene Miguel Ángel, el de la Santísima Trinidad porque ése es su tercer apellido tras los de Fernández y Ferreiro. Tengo cita con él y su mujer, Lucrecia García, en esa granja escuela Kiriko que tienen en Fornelos, para comer después en el de Pilar “Tragolargo” en Pontecaldelas. Digo que sorprendido me tienen Lucrecia y Miguel no solo por su relación con el mundo conservero de la que ya hablé hace días, o su participación en el hotel Faro Silleiro junto a a Pati Blanco, sino por esas “casiñas” ya montadas y que va a inaugurar en la verde extensión del Kiriko, unos guapos bungalós de madera y diseño eslovaco para el encantamiento hostelero de la gente. Bueno, la verdad es que Lucrecia (de la que ya conté que era directora de La Conservera Española) y Miguel Ángel “mandareko” están metidos en nuevos proyectos de los que aún no puedo hablar pero por ahora digo que me sorprenden. Ya no cuento lo de su hijo Cristóbal Fernández, y sus conservas La Curiosa, de cuyo diseño se encarga su hermana María José Fernández, que ya se venden ta en más de 10 países. De casta le viene al galgo. Todo son noticias en esta emprendedora familia viguesa, y algunas están por salir.

La web de Galicia Eventos

Me encuentro a Silvia Díaz Mella en Príncipe y me habla de su página web www.galiciaeventos.com. La repaso en casa y compruebo cómo en una misma web puedo encontrar la guía de los mejores eventos culturales de Galicia. Ahí están con toda la información, día, hora, lugar, modo de llegar, enlaces a la compra de entradas... Puedes, además, compartir eventos por Whatsapp o en tu Facebook, Instragran o Twitter los que los usen, que yo paso. Y buscar por fecha, provincia o tipo de evento, sea arte, música, teatro... Mucho trabajo y un resultado optimizado se ve tras la web.

Y la Fiesta de la Unión en Vigo

Y los antiguos alumnos salesianos del colegio de María Auxiliadora, que celebrarán el domingo su anual “Fiesta de la Unión”, que debe tener unos 80 años de vida. La asociación que preside Rafa Sidrach es gente de tradición y a las 12 tienen misa en su iglesia, ofrenda floral ante la estatua de San Juan Bosco y a las 14 comida en el hotel Coia, donde también se hará entrega del “Distintivo de Fidelidad a Don Bosco” a cinco compañeros de larga pertenencia a la Asociación.