La vivienda se sitúa, junto a la sanidad y el empleo, entre las mayores preocupaciones ciudadanas, en especial para los jóvenes. Esta realidad la certifican no solo las encuestas, públicas y privadas que se publican con regularidad, sino también la extraordinaria atención que suscitan las informaciones vinculadas a urbanismo, promociones, ayudas al alquiler o a la compra, etc. como se comprueba cada día en las analíticas de audiencia digital que manejamos los periódicos. El mercado inmobiliario interesa y mucho.

Tener una vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, no solo es una aspiración, sino un derecho que recoge la Constitución en su artículo 47 –“vivienda digna y adecuada”, se cita literalmente–. La misma Carta Magna atribuye a los poderes públicos “la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho”.

En tiempos convulsos y polarizados en los que tanto se habla de la obligación de cumplir la Constitución, y de los peligros de saltársela, no parece que a nuestros diputados y senadores –ni a los actuales ni a los que les han precedido durante décadas– les haya quitado el sueño el flagrante y sistemático incumplimiento del citado artículo 47. Al parecer para nuestros legisladores no todos los artículos valen lo mismo: los hay de primera, de segunda, de tercera y de regional preferente. La vivienda se encuentra, lamentablemente, en esta última clasificación.

Porque la realidad es que acceder a una vivienda digna se ha convertido en un desafío al alcance de cada vez menos personas. No es ahora momento de entrar en detalles sobre toda la casuística que gira en torno al mercado inmobiliario. FARO informa con regularidad sobre todo ello y el panorama que se dibuja es desalentador: los alquileres no dejan de encarecerse –en Vigo, por ejemplo ya es habitual pagar más de 1.200 euros al mes–; la vivienda protegida es prácticamente inexistente; las ayudas públicas al alquiler o a la compra, claramente insuficientes; los precios de los pisos mantienen una continua escalada; la presión de la vivienda turística –un fenómeno en permanente expansión– asfixia la oferta de pisos en alquiler tradicional y alimenta procesos como el de la gentrificación... Si a todo esto le sumamos una inflación todavía no controlada, unos tipos de interés altos y unos salarios en permanente contención, cuando no en retroceso, nos encontramos con la descripción de la tormenta perfecta.

Proveer de vivienda a precios razonables y de promoción pública no es un asunto que competa a una única administración. Gobierno, Xunta y concellos, cada uno con sus competencias, sus instrumentos y sus recursos, tienen la obligación de ir de la mano, creando las condiciones legales, jurídicas, fiscales, económicas, urbanísticas, administrativas... necesarias para paliar una carencia endémica de nuestra democracia.

Mientras unos y otros gobernantes limiten su campo de acción a meros anuncios –promesas que se lleva el viento, más en tiempos electorales– o reproches políticos, la situación seguirá agravándose. Y en consecuencia la emancipación de nuestros jóvenes seguirá siendo una quimera; la atracción de trabajadores de otros territorios, una fantasía –dos de las principales razones por las que nuestro saldo demográfico sea año tras año negativo– y fenómenos como los desahucios o la okupación crecerán.

La vivienda es un terreno abonado para la demagogia –ya saben, demonización de los propietarios de varios pisos, condena al fuego eterno de los empresarios inmobiliarios o santificación de la okupación– y el oportunismo –las recetas mágicas y las promesas ilimitadas son propias de estos días de captura de voto–.

Pero estos no son los caminos adecuados para atajar la situación. Ni las visiones populistas ni la improvisación arreglarán el problema. Tampoco dejando actuar libremente –es decir, impunemente– al mercado. Está demostrado que la ley de la oferta y la demanda, sin ningún tipo de limitación, está en no pocas ocasiones trufada de trampas o intereses espurios y que los grandes grupos inversores –fondos buitre o buitres con fondos– se manejan con especial pericia en aguas turbulentas/salvajes. Así que ni inmovilismo ni demagogia ni intervención abusiva ni barra libre.

Se precisa una visión ambiciosa y poliédrica del asunto, en el que es imprescindible la intervención de las administraciones que aporten fondos suficientes, pero sobre todo que aporten inteligencia. Que entre todas se fije una estrategia de largo recorrido y complementaria; que palíe la escasez de suelo; fomente los parques de vivienda pública –de calidad, no guetos–; ofrezca un mercado de alquiler eficiente y razonable; tenga capacidad para intervenir en los movimientos claramente especulativos y contribuya a que ese derecho que recoge nuestra Constitución –que tanto dicen querer respetar y preservar nuestros políticos– deje de ser papel mojado. Mientras esto no ocurra, la situación será igual, o peor, y la construcción de una sociedad profundamente desigualitaria seguirá sumando ladrillos.