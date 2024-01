“Descolonización” del arte

El plan de Ernest Urtasun de “descolonizar los museos”, planteado desde la retórica culpable de la leyenda negra, es una muestra más de la política cultural invasiva e ideologizante en que caen algunos gobiernos. Digo política cultural por identificarla, puesto que en realidad no hay nada que permita asociar este tipo de iniciativas con la cultura. Se trata, creo entender y si no me equivoco, de hurtar contenido en los museos de manera inquisitoria y por razones supuestamente higiénicas ajenas al arte para supuestamente purificar las conciencias reeducando a sus dueños. Aunque el ejemplo pueda parecerles a algunos desproporcionado, no hay mucha diferencia entre estas prácticas censoras y la persecución por parte de los nazis del modernismo y el arte que Hitler consideraba degenerado.

Toda esta palabrería hueca e ideologizada del ministro de “superar el marco colonial”, como si este país hubiera llevado a cabo durante siglos una rapiña organizada del arte indígena, no es más que otra forma de negar la nada hurtando cultura a los ciudadanos con una interpretación sesgada del pasado. Lo mismo sucede cuando esta misma invasión ideológica penetra en las cuestiones de género para corregirlas de acuerdo con el sesgo que quieren imponer los nuevos inquisidores. Aun mostrándose algo timorato por la necesidad de adornar un discurso impostado más que por disfrazarlo, dado que las intenciones están claras, Urtasun pretende aplicar su propia censura cultural a los museos: imponer un criterio sectario a cualquier mente cautiva del delirio que propone. A la vez, el ministro de Cultura invade la conversación pública con sus planteamientos correctores y sesgados de purificación anticolonialista para desviar la atención sobre los asuntos en los que el Gobierno se pronuncia un día de una manera para el día siguiente hacerlo de otra. Como acaba de ocurrir con la ampliación de la amnistía considerando dos tipos de terrorismo y amparando uno de ellos de baja intensidad para simplemente favorecer a los supremacistas catalanes de Puigdemont y ceder nuevamente al chantaje.