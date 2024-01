Es posible que, con lo de Alcoa en el norte y lo de Atunlo en el sur se pueda armar un buen jaleo. Y no solo por lo obvio, que se marchen las dos factorías fuera de Galicia, sino porque hay cargos y excargos en el suroeste que empiezan a ver preferencias a la hora de invertir en Galicia. Ya sean fondos europeos o no. Uno de esos “ex” ha reiterado que los de arriba van a recibir más inversión que los de abajo. Ojo.

No se trata de abrir otra “guerra” entre el norte y el sur, pero sí es verdad que por el momento las cifras van para allá en mayores cantidades que para acá. Con las cosas así, no sería extraño que resucitara la antigua idea de renovar, y muy a fondo, la estructura conservadora sudista. Por lo que le cuentan a avecilla la recluta aún no empezó, pero en todo caso va a depender del resultado de las elecciones del 18-F.

Lo del atún –Atunlo– está todavía más complicado y puede ser al menos tan dañino como lo del aluminio. Y es que involucra a algunos de los nombres históricamente más importantes de Vigo y que, por tanto, forman parte de su leyenda industrial, y la gran ciudad ya ha perdido demasiado en batallas anteriores. No parece necesario citar las firmas que desaparecieron. ¿Verdad?

Entretanto, y casi a última hora, se anuncia un nuevo grupo de cara a las elecciones: Espazo Común Galeguista. O sea, el pachismo que resucita y que, sin soñar, pretende sobrevivir al 18-F y sucesivos. Y pueden conseguirlo, porque aunque no son muchos hoy en día, sí que tiene gente muy seria que cree en el centro-izquierda de aquí. Es decir, pretende recordar a la antigua Coalición Galega. ¿Capisci...?