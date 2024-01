Es verdad que se explica muy mal, y hay múltiples ejemplos que lo demuestran, pero a la hora de la verdad la ministra de Trabajo está haciendo unas campañas electorales efectivas a la hora de conseguir el voto. Doña Yolanda, ciertamente, no inventó la pólvora pero si orienta de forma adecuada a su parroquia. Se ha visto con sus aumentos de salario mínimo interprofesional y ahora con el intento de reducción de la jornada laboral semanal. Y como es evidente que a nadie la amarga un dulce, la propuesta de su señoría de trabajar menos y ganar más no se verá a buen seguro rechazada por los trabajadores.

Eso da votos, y no estaría de más que los partidos mayoritarios en Galicia lo tuvieran en cuenta de cara al 18-F. Pero a la vez parece obligada una reflexión: con la estructura económica actual de este Antiguo Reino las propuestas de la ministra pueden dañar muy seriamente la estabilidad operativa de sectores clave en el país. Porque si se rebaja el horario, se aumentan los sueldos y se encarecen las cotizaciones el mundo de los autónomos, el comercio, el transporte o las actividades pesqueras van a verse en la disyuntiva de contratar a más gente o de cerrar antes sus puertas cada día y eso supone riesgos que a medio plazo dañarán al conjunto bastante más que lo aliviarán.

El problema tiene una raíz más ideológica que económica. La señora Díaz se guía más por doctrinas antiguas ya superadas incluso por la izquierda, y no tiene en cuenta –o al menos no lo parece– el factor empresarial que crea empleo pero que en España, y en Galicia, no brilla por una fortaleza especial, aunque hay excepciones. Y si la Economía se tiñe demasiado de ideología acaba convirtiéndose no en el arte de hacer posible lo necesario, sino en un modo de complicar situaciones y circunstancias. Y Galicia no está en modo alguno preparada para las complicaciones, sobre todo las grandes.

Sucede que las ofertas electorales que desde “Sumar” se están planteando pueden ser más atractivas para la gente del común que cualesquiera otras más sonoras. Y eso se traduce en otro riesgo, que es el de la inestabilidad política si fallan las encuestas o si se hacen mal los cálculos. Y aunque sea imitando a Pero Grullo, conviene insistir en una obviedad electoralmente hablando Galicia tiene muy poco que ver con el resto de España, y en consecuencia aquí las piruetas aritméticas que se dan en el Congreso de los Diputados resultan difíciles de aplicar. Doña Yolanda está dedicada en estos días a la campaña que oficialmente comienza la próxima semana, pero por lo que dice y lo que hace –al igual que sus compañeros de organización– no parece que exista una auténtica identificación con lo que podría llamarse “espíritu electoral gallego”.

Esa perspectiva, a la hora de posibles cambios en la gobernanza, tampoco garantiza un mínimo de estabilidad en el futuro de esta tierra. Precisamente la estabilidad es algo que en los últimos dieciséis años ha caracterizado la política gallega y se ha convertido –eso sí– en un factor de progreso. Hay otros modelos, pero los riesgos de cambiar alguno de ellos a estas alturas son también elevados. Lo que no significa que se pueda extraer como conclusión sugerencias en el voto sino sencillamente una reflexión sobre el futuro inmediato.