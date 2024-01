“Laudato si’, mi’Signore, cum tucte le Tue creature” (Louvado sexas, meu Señor, con todas as criaturas): velaí o primeiro verso do célebre texto “Laudes creaturarum” (“Louvanza das criaturas”, tamén coñecido como “Cántico do irmán Sol”), composto por Giovanni di Prieto Bernardone, máis coñecido como Francesco d’Assisi, a fins de 1224-comezos de 1225, pouco antes do seu pasamento. Sen dúbida, un moi fermoso poema que, á canda desoutro relato de “O lobo de Gubbio”, incluído en As floriñas de San Francisco, ha de estar de certo no latexo –e veñan fiar aquelas ou non na crenza cristiá– de todas as boas xentes que aínda reiteran (reiteramos, se me permiten a licenza) no amor e na irmandade. De todas as boas xentes, mais tamén aínda desoutros nosos “irmáns pequenos” os cales e ao cabo resultan ser asemade, e como alguén lembraba o pasado 17 de xaneiro, día de Santo Antón, criaturas “do Señor”.

A ver; non figuro en ningún caso no grupo daqueles/as que se despachan afirmando que “os animais son mellores que as persoas” –por máis, iso si, que o noso canciño “Liam” deveña merecente de todas as simpatías propias e alleas– nin tampouco considero que veñan participar dos mesmos dereitos (e deberes) ca nós. Porén si que me alegro, e tanto!, cada vez que un novo exemplo de pet friendly, e disimulen Vdes. o anglicismo, asenta arredor. Xa que logo, non podo máis que amosar publicamente a miña ledicia diante de dúas simpáticas novas aparecidas nestas pasadas xornadas nas páxinas do, sempre moi venerable, rotativo que agora mesmo teñen Vdes. entre as mans así como significar a miña tristura, e anoxo, verbo desoutra información respecto do (mal) comportamento e (pésimas) intencións de certo mandatario dun moi querido país irmán da outra beira do Atlántico en relación ao futuro do entorno natural, vale dicir da nosa Nai Terra.

Pois ben; a primeira desas noticias resultaba ser, en efecto, a da presenza de decenas de mascotas durante a festividade, a cal tivo lugar o pasado xoves 17, do día do Santo Antón. Como significaba o autor da reportaxe, foi unha xornada na que it’s raining cats and dogs –fórmula anglosaxoa para indicar o que nós coñecemos como “chover a cachón” ou “chover a mares”–, o que deviña en precisa consonancia coa comparecencia dos mesmos, gatos e cans –máis dos segundos que dos primeiros– durante o transcorrer da celebración. E ben sei que algúns amigos e coñecidos de meu –e mesmo poida que uns cantos tamén, agardo ao cabo que poucos, entre os, sempre moi amables, lectores/as destas crónicas semanais–, dispostos agora en forma volteriana, impía e revolté, me apurren que cómo é logo que aplaudo e pondero aínda semellante efeméride. Meus e miñas; reitero o escrito no primeiro parágrafo: crentes ou por crer, coido que tutti quanti confluímos –ou deberíamos confluír– por unha vez nas estrofas franciscanas e, en consecuencia, celebrar á canda dos nosos animaliños queridos o que, doutra parte, devén todo un eloxio, un enxalzamento e apoloxía ecolóxica: “Laudato si’, mi’Signore, per sora nostra matre Terra,/la quale ne sustenta et governa,/et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.” Coido que os versos nin sequera precisan da tradución (“Louvado sexas, meu Señor, pola irmá nosa nai Terra/a cal nos sostén e goberna,/e produce diversos froitos con coloridas flores e herba.”)

Canto á segunda, e así mesmo simpática, nova, facía referencia a tal verbo da apertura dun cat café entre nós. Por se alguén non sabe aínda desta clase de establecementos, velaí que se trata dun espazo, evidentemente de hostelería, onde comer e beber algunha cousa ao tempo que se pode xogar, conxeniar… con gatos que incluso poden chegar a seren adoptados polos clientes do local. E, vale: ben sei de novo que a algúns lles pode parecer que, se cadra, nos estamos a volver un pouco tolos con tanto amor polas mascotas e etc. Mais queiran repasar os tales un momento o número de abondonos das mesmas –das mascotas– que se produce cada ano, a evidencia de malos tratos –cando non de puro e duro linchamento– e fagan a comparación aínda co afecto, fidelidade… que, polo contrario, nos amosan eses mesmos animais, e determinen logo.

En fin, a desagradable información á cal me refería asemade no comezo destas liñas non vén ser outra máis que as palabras proferidas por Javier Milei no transcurso do Foro Mundial de Davos. Segundo o presidente arxentino, o ambientalismo constitúe, nin máis nin menos, que todo un concepto, unha actuación “nociva”: “Dicen que el planeta debe ser protegido a toda costa. Estas ideas neomarxistas han cautivado a los medios de Occidente, las universidades, los organismos internacionales, lo que supone el caso más grave”, esbardallou. Claro que, despois de todo, cabe que leve certa razón: nin todas as especies merecen ser protexidas. Sen ir máis lonxe, a súa si que constitúe un verdadeiro perigo de seu, toda unha catástrofe ambiental. Sinceramente, se todos os Mileis do planeta se extinguisen de vez…, coido que ata o propio San Francisco ben que podería, por unha vez, poñerse de perfil.